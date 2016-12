Receita do adicional ao IMI pode ser "diminuta"

Há mais portugueses a aproveitar a onda do imobiliário e a optar por comprar casa nova com crédito bancário





"Em algumas zonas de Lisboa e do Porto os preços estão acima do que é razoável", assumiu o responsável, reafirmando ser bom que exista construção em algumas zonas onde a reabilitação não chega e porque os portugueses "precisam de um ativo de preço inferior" ao que os estrangeiros estão dispostos a pagar.



"O fenómeno dos investidores estrangeiros já existiu em Madrid e Barcelona", disse.



Manuel Reis Campos, presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), comentou, por seu lado, à Lusa que o setor do imobiliário tem de ser "encarado enquanto vetor essencial para a dinamização da economia e do emprego, e não como inesgotável fonte de receitas".



Reis Campos acrescentou ainda esperar que haja uma "verdadeira política da habitação, correspondendo a uma visão global e integrada".



Analisando a atualidade, o responsável indicou que o interesse dos investidores e a dinâmica do turismo nos centros históricos de Lisboa e do Porto estão a "impulsionar um movimento de reabilitação" e a "alterar um cenário de estagnação e abandono que se arrastava incompreensivelmente há décadas".



Mas "este ciclo de investimento ainda está longe de ganhar o dinamismo de que o país precisa", disse.



O presidente da APEMIP previu que a receita do adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) deverá ser diminuta e disse que se, "não houver mais asneiras", os investidores estrangeiros vão continuar a apostar em todo o país.À agência Lusa, Luís Lima previu que a receita do adicional aplicado a imóveis avaliados por mais de um milhão de euros "deve ser diminuta e as consequências e a imagem podem ser negativa"."Se o Estado não fizer mais asneiras, o investimento estrangeiro vai chegar a cidades como Coimbra, Viseu, Braga, que já está a chegar, ou Aveiro e Guimarães", acrescentou ainda o presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), Luís Lima, referindo os casos dos investidores brasileiros que estão a comprar sobretudo na zona Norte "pela relação com a afinidade da origem dos pais ou dos avós".