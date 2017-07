Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Receita fiscal cai 220 milhões até junho

Direção-Geral do Orçamento afirma que queda é "inteiramente justificada" pelos reembolsos do IRS.

Por Lusa | 17:28

O Estado arrecadou 18.171,1 milhões de euros em impostos até junho, menos 220,2 milhões de euros do que no mesmo período do ano passado, uma queda "inteiramente justificada" pelos reembolsos do IRS, segundo a DGO.



Na síntese da execução orçamental relativa ao primeiro semestre deste ano esta terça-feira publicada, a Direção-Geral do Orçamento (DGO) indica que a receita fiscal líquida do subsetor Estado caiu 1,2% face ao período homólogo de 2016, uma diminuição "inteiramente justificada pela alteração no padrão intra-anual dos reembolsos de IRS (+1.113,7 milhões de euros), cujo efeito já se começou a atenuar".



A DGO acrescenta que, excluindo o efeito da aceleração dos reembolsos do IRS verificada este ano, a receita fiscal "registaria um aumento de 4,9% (+893,5 milhões de euros), ultrapassando largamente o objetivo de 3% previsto na lei do Orçamento do Estado para 2017".