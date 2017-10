Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recibos verdes pagam mais Segurança Social

40% descontam sobre um salário de 200 euros. Subir para garantir a existência de uma pensão sólida.

Por Diana Ramos e Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

Os recibos verdes vão ter um novo regime de Segurança Social em 2018. A ideia é aproximar os descontos aos salários reais. Haverá alteração das taxas a pagar por beneficiários e empregadores, por forma a incentivar a construção de carreiras contributivas sólidas e de pensões dignas. O decreto-lei ficará concluído já este ano disse ao CM, o ministro do Trabalho e Segurança Social, Vieira da Silva.



"Hoje em dia, muita gente (cerca de 40% dos beneficiários) prefere pagar muito pouco porque também não tem a perceção clara das consequências que isso traz. Se uma pessoa paga durante muito tempo sobre um rendimento mensal de 200 euros, está condenado a uma pensão mínima. A sua pensão estatutária nem chega para a mínima. E isso não é desejável para ninguém", afirmou ao CM o governante.



A ideia é rever a grelha de taxas (que vai de 8% a 34,7%) e a forma como se desconta.



"São as pessoas que determinam o escalão em que se enquadram, e até duas vezes por ano podem pedir a revisão desse escalão. O que queremos é tornar o regime mais próximo da realidade, sem penalizar as pessoas excessivamente, e rever também a forma como os empregadores contribuem. Hoje em dia contribuem com uma percentagem muito reduzida (5%), mesmo aqueles que têm trabalhadores a recibo verde durante muito tempo", refere Vieira da Silva, acrescentando que, "é essa revisão que estamos a preparar e espero que possamos ter o trabalho global concluído ainda no ano de 2017.



Tem de ser feito tendo em atenção o interesse das pessoas no curto prazo e no longo prazo. Admito que a proposta legislativa - é um decreto-lei - possa ser fechada este ano".



O número dos contratos a termo é "muito elevado"

Vieira da Silva considera que "é demasiado elevado o número dos contratos a prazo". Para o governante a necessidade deste tipo de contratos é diferente de setor para setor, apontando como exemplo o Turismo e a Agricultura onde existem picos de procura que têm de ser satisfeitos.



Saída de Santana não muda estratégia da Santa Casa

A saída de Santana Lopes de provedor da Santa Casa não mudará a estratégia da instituição, nomeadamente a sua entrada no capital do banco Montepio Geral. "O que tiver de ser feito será feito com a mesma tranquilidade e serenidade", disse ao CM o ministro Vieira da Silva.



"Cada vez mais pensionistas’’

Correio da Manhã – A economia cresce e o défice baixa, não estamos no momento de fazer reformas estruturais na Segurança Social?

Vieira da Silva – É isso que estamos a fazer. Há uma realidade, que é relativamente inalterável, que é a tendência que a cada ano se acentua para que nas próximas décadas a percentagem de pessoas que vivem das pensões seja maior. Isto é independente dos sistemas, não há nenhum sistema que corrija este problema. O que podemos e devemos é ter sistemas que minimizam esses danos. Subir a carga contributiva sobre as empresas ia ter uma penalização na criação de emprego, que é o grande amigo da resposta estrutural.



– Então o sistema deixou de ser deficitário?

- Nos últimos anos, como o sistema de Segurança Social foi fortemente atingido pela crise, o sistema previdencial correu riscos de défice. O Governo anterior fez, e bem, uma previsão de transferência extraordinária do Orçamento para corrigir o défice da Segurança Social. Um dos fatores que mais satisfação me dá é que este ano, na proposta orçamental para 2018, nós dispensamos por completo essa transferência. Vai ser zero. Isso significa menos 430 milhões transferidos do Orçamento do Estado para o Orçamento da Segurança Social.



– De onde vem o dinheiro para a subida das pensões?

– Por exemplo, afetamos uma parte do IRC até dois pontos percentuais, em quatro anos (140 milhões), ao Fundo de Estabilização da Segurança Social, que vai reforçar o as perspetivas de futuro.