Regulador dá 40 dias à Meo, NOS e Vodafone para alterar tarifários que violam regras

Anacom detetou várias anomalias em relação à neutralidade da net e regras de roaming.

Por Lusa | 12:27

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) deu 40 dias úteis aos operadores Meo, NOS e Vodafone para alterarem as ofertas que violam as regras da neutralidade da rede (Internet) e do 'roaming', anunciou esta quarta-feira o regulador.



A Anacom "esteve a monitorizar ofertas 'zero rating' [custo zero] e outras similares disponibilizadas pelos prestadores de acesso móvel à Internet e conclui que algumas dessas ofertas estão a violar o Regulamento Telecom Single Market (TSM) e o Regulamento do Roaming, no que respeita respetivamente às regras sobre a neutralidade da rede e sobre o roaming", refere o regulador.



Nesta monitorização foram "detetadas ofertas em que os prestadores têm práticas de gestão de tráfego diferenciadas para os 'plafond' [valores limite] gerais de tráfego e para os 'plafond' específicos ou para as aplicações sem limite de tráfego, em violação das regras da neutralidade da rede e com riscos para a inovação no ecossistema da Internet".



A Anacom adianta que também em alguns casos os 'plafonds' específicos de dados "não podem ser utilizados no Espaço Económico Europeu em termos equivalentes aos que são usados em Portugal, violando o princípio do 'roam like at home'".



Em causa estão ofertas dos operadores que permitem mais dados de tráfego se este for feito através de determinadas aplicações (como apps de redes sociais ou de música). O que leva a que o utilizador prefira estas aplicações, introduzindo-se artificialmente um desequilíbrio no tráfego.