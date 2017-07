Regulador dos seguros desconhece investigação a cartelização de preços no setor

"Se existir cartelização de preços, a ASF obviamente não está de acordo, mas não sei o que está em causa", afirmou José Almaça.

11.07.17

pub

O presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) disse hoje, no Parlamento, que desconhece o que está em causa na investigação da Autoridade da Concorrência a seguradoras por suspeitas de cartelização de preços."Se existir cartelização de preços, a ASF obviamente não está de acordo, mas não sei o que está em causa, não me foi dado conhecimento", afirmou José Almaça, que está a ser ouvido na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças.O responsável pelo regulador dos seguros considerou, contudo, que é necessário "saber do que estamos a falar" quando se fala em concertação de preços e considerou que a forma de fixar preços é bem diferente consoante o setor em causa."Quando se fixa um preço em seguros não é igual ao que se faz num par de sapatos. O setor segurador tem um ciclo de produção invertido, porque cobre à cabeça e o serviço é prestado depois. Em teoria atuarial, o prémio de risco de seguros devia ser igual para todos, se o risco é o mesmo, o prémio é o mesmo", afirmou José Almaça.Assim, considerou, que falar em combinação de preços em seguros trata-se de "areias movediças", porque "o conceito de preços [nos seguros] não é o mesmo que em outro setor".A Autoridade da Concorrência realizou a semana passada "diligências de busca e apreensão em cinco instalações de quatro empresas" seguradoras, na Grande Lisboa, por "indícios de cartel no setor segurador", que fundamentam suspeitas de infração à Lei da Concorrência.Nestas diligências colaborou o DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal], estando o processo em segredo de justiça, "a fim de preservar os interesses da investigação", adianta a Concorrência na página na Internet.