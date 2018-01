Revogada licença 'offshore' do Banco BPI em Macau

Revogação da autorização, que tinha sido concedida em 2005, entra em vigor na terça-feira.

Por Lusa | 06:57

A autorização concedida ao Banco Português de Investimento (BPI) para o estabelecimento de uma instituição financeira 'offshore' sob a forma de sucursal em Macau foi revogada, indica uma ordem executiva publicada esta segunda-feira em Boletim Oficial.



A revogação da autorização, que tinha sido concedida ao BPI em 2005, entra em vigor na terça-feira.



O BPI e a Caixa Geral de Depósitos (CGD) eram os dois únicos bancos portugueses a operar uma licença 'offshore' no final do ano passado.



No verão passado, a CGD anunciou que pretendia fechar, até ao final de 2017, as sucursais 'offshore' em Macau e nas Ilhas Caimão, territórios considerados como paraísos fiscais.



O Banco Comercial Português (BCP) também chegou a operar como sucursal 'offshore' de 1993 até 2010, ano em que obteve licença plena de operação.