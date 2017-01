Rui Rio considera OE2017 "moderadamente otimista"

Para o economista, o OE 2017 tem uma "coisa positiva" já que inclui "um saldo primário positivo de 5,3 mil milhões [de euros], ou seja, 2,8% do PIB" o que representa um "superavit".



"Isto é um número notável em termos de esforço que os portugueses vão fazer em 2017", realçou o social-democrata, lembrando, contudo, que a este valor se junta a "chatice" dos juros da dívida pública que "comem o saldo primário todo e apresentam défice de três mil milhões" de euros.



Rio destacou mesmo que "o valor dos juros da dívida pública é superior à transferência para o Serviço Nacional de Saúde, e isto é um condicionamento brutal e daí a questão das taxas de juro dos mercados ser absolutamente fundamental para o desenho orçamental de Portugal".



Ainda sobre o orçamento, Rui Rio indicou "dois pontos negativos", nomeadamente a "redução de funcionários públicos na proporção de um para dois" que "não bate completamente certo com a redução das 40 horas para as 35 horas" semanais de trabalho.



O ex-autarca do Porto criticou também o facto de o Governo ter definido em abril de 2016 um "teto para a receita, para a despesa corrente e despesa total" que no orçamento saiu "furado".



Ainda em críticas ao Orçamento do Estado, Rio referiu que não só "enferma da ausência de gradualismo que o de 2016 devia ter tido", mas também que "promove muito pouco a poupança".



"Aqui também é filho de uma visão política com a qual discordo em absoluto", disse.



"Espero bem que funcione, mas é moderadamente otimista", frisou Rui Rio para quem "a taxa de crescimento das exportações de 4,2% implica uma taxa de crescimento das importações de apenas 3,6%", o que "é também moderadamente otimista".Para o economista, o OE 2017 tem uma "coisa positiva" já que inclui "um saldo primário positivo de 5,3 mil milhões [de euros], ou seja, 2,8% do PIB" o que representa um "superavit"."Isto é um número notável em termos de esforço que os portugueses vão fazer em 2017", realçou o social-democrata, lembrando, contudo, que a este valor se junta a "chatice" dos juros da dívida pública que "comem o saldo primário todo e apresentam défice de três mil milhões" de euros.Rio destacou mesmo que "o valor dos juros da dívida pública é superior à transferência para o Serviço Nacional de Saúde, e isto é um condicionamento brutal e daí a questão das taxas de juro dos mercados ser absolutamente fundamental para o desenho orçamental de Portugal".Ainda sobre o orçamento, Rui Rio indicou "dois pontos negativos", nomeadamente a "redução de funcionários públicos na proporção de um para dois" que "não bate completamente certo com a redução das 40 horas para as 35 horas" semanais de trabalho.O ex-autarca do Porto criticou também o facto de o Governo ter definido em abril de 2016 um "teto para a receita, para a despesa corrente e despesa total" que no orçamento saiu "furado".Ainda em críticas ao Orçamento do Estado, Rio referiu que não só "enferma da ausência de gradualismo que o de 2016 devia ter tido", mas também que "promove muito pouco a poupança"."Aqui também é filho de uma visão política com a qual discordo em absoluto", disse.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O ex-presidente da Câmara do Porto Rui Rio considerou esta terça-feira que o Orçamento do Estado para 2017 é "moderadamente otimista" e que "não será muito fácil" atingir o "pequeno" crescimento de 1,5% previsto para a economia portuguesa."À data, eu acho que o cenário é moderadamente otimista, relativamente otimista. Não acho que seja fácil conseguir aquilo que está no cenário macroeconómico, e ainda assim o crescimento é pequeno", afirmou o ex-autarca do PSD, durante uma conferência no Porto sobre o Orçamento do Estado (OE) para 2017.Para Rui Rio, um crescimento da economia em 1,5% é um valor "modesto", mas ainda assim "não será muito fácil de atingir".