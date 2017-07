Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santander emite até 980 milhões em obrigações para compensar pequenos investidores do Popular

Oferta exclui investidores institucionais e é dirigida apenas a pequenos investidores que investiram até um milhão de euros.

Por Lusa | 13.07.17

O Santander vai emitir até 980 milhões de euros em "obrigações de fidelização" para compensar os clientes que investiram no último aumento de capital do Banco Popular, que ocorreu no verão passado, foi esta quinta-feira anunciado.



A oferta exclui investidores institucionais e é dirigida apenas a pequenos investidores que investiram até um milhão de euros ou que adquiriram ações do Popular entre 26 de maio e 21 de junho do ano passado, no âmbito do aumento de capital de 2.500 milhões de euros feito na altura.



Em ambos os casos, segundo informação prestada pelo banco Santander à Comissão Nacional do Mercado de Valores (o regulador espanhol), e replicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (o regulador português), para aceder à compensação - a que o Santander chama de 'Ação de Fidelização' -, os afetados vão ter de manter as ações ou as obrigações depositadas em algumas das redes do Popular em Espanha ou no próprio Santander.



"Os clientes do Santander e do Banco Popular que reunirem determinadas condições e que tenham sido afetados pela resolução do Banco Popular poderão receber, sem qualquer gasto da sua parte, valores negociáveis emitidos pelo banco Santander por um montante nominal equivalente ao investimento em ações ou determinadas obrigações subordinadas do Banco Popular (com certos limites) das quais eram titulares à data da resolução do Banco Popular", lê-se no comunicado ao mercado.



Para compensar os afetados, o grupo que é proprietário do Popular desde junho vai entregar "obrigações de fidelização" que vão dar direito a uma rentabilidade fixa anual de 1%, que será paga trimestralmente.



Trata-se de obrigações perpétuas emitidas pelo Santander, com 100 euros de valor nominal, que são amortizáveis a partir do sétimo ano, com a aprovação prévia do Banco Central Europeu (BCE).



No caso das ações, a compensação será feita com "determinados limites"; no caso das obrigações subordinadas, a compensação corresponderá ao montante investido: assim, quem investiu entre 100 e 100.000 euros será compensado em 100%, quem investiu entre 100.001 e 500.000 euros será compensado em 75% e quem investiu entre 500.001 e 1 milhão será compensado em 50%.



A solução não abrange membros do Conselho de Administração do Banco Popular ou quaisquer pessoas relacionadas.



No início de junho, o banco Santander anunciou a aquisição de 100% de banco Popular por um euro, após o BCE ter constatado a inviabilidade da instituição de forma independente e a fim de garantir a segurança dos depositantes do Popular.