Santander Totta apoia nova plataforma de voluntariado social

Universia lança rede de portais dirigidos aos universitários.

17:46

O projeto consiste nu

ma rede de portais que divulga projetos de voluntariado, nos quais qualquer pessoa se pode registar e candidatar. No entanto, a plataforma está principalmente direcionada para o público universitário.





rata-se de uma rede de portais onde as Instituições Particulares de Solidariedade Social, as Associações e as Instituições de Ensino Superior que queiram promover estas atividades junto dos seus estudantes, podem divulgar as suas ofertas de voluntariado de forma simples e gratuita, tendo acesso a uma ampla base de voluntários.



www.ajudamos.pt é a nova plataforma da comunidade de voluntariado social, criada pelo Universia, apoiado pelo Banco Santander Totta.Dia 24 de outubro, terça-feira, o projeto de responsabilidade social da rede Universia é lançado em Portugal. A iniciativa t

A plataforma é aberta a qualquer pessoa que queira registar-se e candidatar-se às ofertas, mas está principalmente focada no público universitário, visto que as Instituições de Ensino que já aderiram à comunidade de emprego Trabalhando.pt serão também convidadas a integrar a plataforma.

Numa primeira fase do projeto, a plataforma Ajudamos.pt conta com os portais da Liga Portuguesa Contra o Cancro e da Cruz Vermelha Portuguesa, bem como da Universidade Nova e da Universidade de Lisboa. As rádios RFM e Mega Hits são as 'media partners' deste projeto e têm também os respetivos portais, com os objetivos de promover as práticas de voluntariado junto dos seus públicos, bem como de divulgar as ofertas existentes na rede.



O Instituto Politécnico de Setúbal, nas próximas semanas, integrará a plataforma e, no final do ano, novas Instituições de Ensino Superior, tais como a Associação Acreditar, passarão a fazer parte do projeto.



Até ao final do terceiro trimestre deste ano, o Banco Santander Totta apoiou 80 associações em projetos de educação, proteção de menores, saúde, incapacidade, inclusão social e cuidado a idosos, com um impacto direto em mais de 17.600 pessoas.

O Banco contribui ainda para o desenvolvimento de alguns projetos de voluntariado universitário que já foram lançados e que ainda estão a decorrer, tais como o SolidarISA, o Saúde Porta a Porta, o Hospital da Bonecada e o Marca Mundos.