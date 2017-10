Governo anuncia apoios para alimentação animal a partir de sexta-feira

Para além da ração, serão disponibilizadas linhas de crédito até cinco milhões de euros.

Por Lusa | 23:06

O ministro da Agricultura Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, referiu esta quinta-feira, no parlamento, que vão ser entregues até 4.500 toneladas de ração para animais e disponibilizadas linhas de crédito até cinco milhões de euros.



Capoulas Santos garantiu, durante uma audição parlamentar da comissão da agricultura, que, até sexta-feira, serão disponibilizadas 600 toneladas de rações para animais e adiantou que esse valor pode vir a chegar às 4.500 toneladas.



O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, acrescentou que vão estar disponíveis linhas de crédito de cinco milhões de euros, a atribuir em função do efetivo pecuniário, sublinhando que serão concedidos 180 euros por cada bovino e 40 euros por ovino.



No entanto, a deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca referiu a disponibilização de uma linha de crédito não se adequa, acrescentando que a banca não vai conceder um empréstimo aos agricultores que tiverem dificuldades financeiras.



No dia 17 de outubro o parlamento, aprovou, por unanimidade, o requerimento do do Partido Comunista Português (PCP) e do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) para a audição do ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos.



Além do ministro da Agricultura, o parlamento vai ouvir o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, na sequência dos fogos florestais que afetaram o país, não tendo ainda sido anunciada a data para esta audição.