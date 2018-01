Sindicato propõe aumentos salariais de 4% nos CTT

SNTCT defende uma subida mínima de 40 euros.

Por Lusa | 17:11

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores Correios e Telecomunicações (SNTCT) propôs à administração dos CTT aumentos salariais de 4%, com uma subida mínima de 40 euros, divulgou esta terça-feira a estrutura sindical.



Na carta enviada hoje ao presidente da Comissão Executiva dos CTT, O SNTCT apresenta "uma proposta de aumentos salariais com efeitos a 01 de janeiro de 2018", na qual propõe que os trabalhadores "tenham um aumento de 4%, com um limite mínimo de 40 euros".



O SNTCT adianta que esta "é uma mera proposta de revisão da convenção, não sendo uma denúncia, não determinando por isso a aplicação do regime sobre vigência e caducidade".