TAP supera um milhão de passageiros em março

A companhia aérea TAP anunciou esta terça-feira que registou o melhor mês de março de sempre, ultrapassando o milhão de passageiros, mais 27% do que no mesmo período do ano passado.



Em comunicado, a TAP dá conta dos dados de tráfego do último mês, período em que houve um aumento de 27% no número de passageiros transportados em toda a sua rede geral, em termos homólogos, num total de 1.016.800 passageiros, mais 213.440 do que em março de 2016.



"Este foi o melhor mês de março de sempre para a companhia, sendo ainda de salientar que estes números não incluem o período da Páscoa -- ao contrário do ano passado em que a Páscoa foi em março -- que é tradicionalmente um período forte para a operação", sublinha a companhia.









A companhia destaca igualmente "os resultados positivos" da aposta no mercado norte-americano e informa que o Atlântico Norte aumentou 168,4% em termos homólogos.



O número de passageiros transportados subiu significativamente no tráfego nas rotas do Brasil, em 33,4%, assim como na Europa cresceu 19,8% e em África, onde a subida foi de 49,1%.



A companhia adianta ainda que também a Ponte Aérea entre Lisboa e o Porto, que comemorou precisamente em março um ano de existência, "registou resultados muito positivos", tendo transportado mais 21.933 passageiros, o que corresponde a um aumento de 63,8% em termos homólogos.



A TAP divulga ainda que a taxa de ocupação ('load factor') também foi positiva, fixando-se em 80% em toda a rede, o que representa mais 9,3 pontos percentuais, face ao mesmo mês de 2016.

