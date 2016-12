Autoridade dá luz verde à venda da TAP que o Governo reverteu

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) aprovou esta sexta-feira a venda de 61% do capital da TAP ao consórcio privado Atlantic Gateway, de Humberto Pedrosa e David Neeleman, negócio concretizado pelo anterior governo e revertido pelo atual.



A decisão surge mais de um ano depois de o Governo de Passos Coelho ter selado o acordo da privatização da companhia. Em novembro de 2015, foi assinada a venda de 61% do capital da transportadora. Deste então que a ANAC estava a apreciar a validade do negócio.



O governo socialista reverteu a venda da maioria do capital já esta ano, tendo o Estado português voltado a assumir 51% do capital da companhia, após longas negociações com o consórcio Atlantic Gateway.

