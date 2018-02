Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhadores da Autoeuropa votam pré-acordo laboral na quinta-feira

Proposta prevê aumentos salariais de 3,2% para este ano, com um aumento mínimo de 25 euros.

Os trabalhadores da Autoeuropa votam na quinta-feira um pré-acordo que prevê aumentos salariais de 3,2% para este ano, com um aumento mínimo de 25 euros, que lhes foi esta terça-feira apresentado pela Comissão de Trabalhadores em diversas reuniões plenárias.



"Consideramos que se trata de um bom acordo e esperamos que os trabalhadores o aprovem no referendo da próxima quinta-feira, que decorre entre as 02h30 e as 21h00", disse à agência Lusa o coordenador da Comissão de Trabalhadores (CT), Fernando Gonçalves.



O pré-acordo que será votado quinta-feira abrange um conjunto de questões que faziam parte do caderno reivindicativo da CT, mas nada adianta em relação aos novos horários de trabalho que serão implementados a partir de agosto, quando a fábrica entrar num regime de laboração contínua.



Depois da rejeição de dois pré-acordos sobre os novos horários pela grande maioria dos trabalhadores, administração e CT decidiram deixar para mais tarde - abril ou maio - as negociações sobre os horários que deverão vigorar a partir de agosto.



Durante os próximos cinco meses deverá continuar em vigor o horário imposto por decisão administrativa da Autoeuropa, que estabelece as normas do trabalho ao sábado e respetivas contrapartidas remuneratórias, uma vez que não foi possível o entendimento sobre os novos horários para este primeiro semestre de 2018.



Os trabalhadores da Autoeuropa rejeitaram por larga maioria dois pré-acordos sobre os novos horários de trabalho ao sábado, o primeiro em julho do ano passado, o que levou a anterior Comissão de Trabalhadores a apresentar o pedido de demissão.



Após as eleições realizadas no passado mês de outubro, a CT liderada por Fernando Gonçalves negociou com a administração um segundo pré-acordo sobre os novos horários de trabalho, mas, uma vez mais, os trabalhadores recusaram os termos desse pré-acordo no passado mês de novembro.



Nos últimos meses a fábrica de automóveis da Autoeuropa contratou cerca de 2.000 trabalhadores, tendo agora um efetivo de cerca de 5.700 trabalhadores, para dar resposta ao volume de produção previsto para o novo veículo T-Roc, com uma produção estimada de 240.000 unidades até final deste ano.