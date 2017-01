Trabalhadores da Soares da Costa defendem viabilidade da empresa em frente ao tribunal

De acordo com o presidente do sindicato, o PER prevê que "o valor a pagar aos trabalhadores será liquidado em cinco anos", enquanto a banca será ressarcida em 18 anos.Por esclarecer continua, segundo o sindicato, o valor dos créditos efetivamente reconhecidos aos trabalhadores, que Albano Ribeiro diz terem "direito a 1,8 milhões de euros", mas que viram inscritos no PER pelo administrador judicial apenas 1,3 milhões de euros."O gabinete jurídico do sindicato contestou este valor em outubro e, até hoje, não sabemos se o tribunal considerou ou não a nossa reclamação", afirmou Albano Ribeiro, salientando que o valor estabelecido no PER irá influenciar as verbas a receber pelos trabalhadores ao abrigo do Fundo de Garantia Salarial.Neste sentido, o sindicato irá ainda hoje pedir uma audiência à ministra da Justiça para apresentar a situação.Segundo noticiou recentemente o semanário Expresso, "o plano de viabilização [da Soares da Costa] está concluído", sendo que "a banca recebe ativos e perdoa 200 milhões de euros".O jornal refere que "a banca vai ceder mais 45 milhões de euros à Soares da Costa, no âmbito do plano de viabilização que a construtora finalizou [na semana passada] com os principais bancos credores"."O dinheiro fresco permitirá à empresa resolver os casos mais urgentes, reforçar a tesouraria e financiar os défices de exploração, acedendo a uma segunda via que lhe permita festejar renascida o centenário, em 2018", sendo que a Soares da Costa "compromete-se a vender ativos, incluindo a operação em Moçambique", lê-se.No âmbito do PER apresentado em agosto no tribunal a Soares da Costa Construção (SdCC) reconhece, segundo o Expresso, 711 milhões de euros de dívidas, surgindo a Caixa Geral de Depósitos (com 179 milhões de euros) e o BCP (111 milhões de euros) como os principais lesados, seguidos do Bankinter (32 milhões), Banco Popular (21 milhões) e ex-BES Angola (18 milhões).A lista de créditos reconhecidos incluiu ainda construtoras portuguesas como a Mota-Engil (766 mil euros) e a Somague (308 mil euros), destacando-se o grupo Elevo (resultante da fusão das empresas MonteAdriano, Edifer, Hagen e Eusébios), com 14 milhões de euros.No total, o valor reclamado na lista provisória supera, contudo, os 1.400 milhões de euros, envolvendo 1.689 entidades, sendo o desvio entre a dívida reclamada e a reconhecida justificável com as responsabilidades cruzadas entre a SdCC e a SDC -Investimentos (duas empresas distintas que um aumento de capital na construtora separou) e o negócio das concessões de que a construtora é um acionista residual.