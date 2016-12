Trabalhadores da STCP rejeitam convite para cerimónia de contrato com Governo

A comissão afirma-se "descontente" com a forma como se desenvolveu o "processo de transição da gestão da STCP por parte do Estado para as seis autarquias da Área Metropolitana do Porto (AMP).Segundo a CT, "após eleição deste Governo e em reunião tida com o senhor secretário de Estado do Ministério do Ambiente, fomos informado de que haveria total transparência e informação sobre o decorrer do processo. Facto é que agora que se aproxima a assinatura do contrato de gestão (...), os trabalhadores da STCP não sabem absolutamente nada sobre o conteúdo e forma do referido contrato".A CT recorda também que desde o início se mostrou contra a passagem da gestão da STCP para as câmaras."No nosso entendimento, não é a melhor solução para o futuro da STCP, dos trabalhadores e dos utentes", defende a CT, manifestando "preocupações relativamente à preparação de um futuro, quando desconhecemos os planos e não existe a envolvência dos trabalhadores".A CT avisa ainda que vai tomar as medidas que entender adequadas na defesa da empresa e dos trabalhadores.A assinatura do contrato de Gestão Operacional dos STCP está marcada para segunda-feira, no Palácio da Bolsa do Porto, numa cerimónia com a presença do primeiro-ministro, António Costa.Após a assinatura desse contrato, através do qual o Estado transfere a gestão da empresa para seis municípios (Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar e Valongo), o mesmo seguirá para o Tribunal de Contas.