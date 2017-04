Tribunal critica prémios aos homens do Fisco

O que achou desta notícia?







O Tribunal de Contas considera ilegal que todos os trabalhadores do Fisco recebam prémios do Fundo de Estabilização Tributária (FET), que se destinam a recompensar os funcionários mais eficientes a cobrar dívidas de imposto não pagas.Numa auditoria ontem divulgada, o tribunal diz que a atribuição daquele subsídio a todos configura uma "desconformidade legal", uma vez que não distingue os mais eficazes a cobrar impostos atrasados. Refere ainda que as coimas e outras penalidades deveriam ter sido simplificadas para os contribuintes, mas assistiu-se precisamente ao oposto – ficaram mais complexos os procedimentos de pagamento, sem diminuírem os valores das multas.As próprias movimentações financeiras do Fundo (que conta atualmente com mais de mil milhões de euros) merecem reparo por parte da entidade que vigia as contas nacionais. Por exemplo, a entrega ao FET de 5% de cada cobrança coerciva de imposto logo que obtida, é feita antes mesmo de o governo definir o montante da percentagem que pretende distribuir (que só é fixada no ano seguinte).