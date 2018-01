Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vale do Lobo dá perda de 100 milhões à CGD

Banco público vendeu os créditos do empreendimento de luxo no Algarve por menos 30% do que o valor total da dívida.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

A CGD perdeu cerca de 100 milhões de euros com a venda dos créditos tóxicos de Vale do Lobo, empreendimento de luxo no Algarve, ao FLIT - Fundo Lazer Imobiliário e Turismo, gerido por uma sociedade do ex-presidente da CGD António de Sousa. Para recuperar este dinheiro, o banco público terá de obter receitas como participante do FLIT, que tem ativos valiosos, na venda futura de imóveis deste fundo.



A CGD vendeu os créditos de cerca de 320 milhões de euros concedidos ao Vale do Lobo, cuja origem remonta a 2007, por 222,9 milhões de euros, um desconto de 30%. Pela venda desses créditos tóxicos, a CGD não recebe dinheiro mas unidades de participação no FLIT, que é gerido pela empresa ECS, de montante equivalente ao valor da venda.



Por esta via, o banco do Estado passa a ser participante de um fundo com ativos imobiliários, como as Torres de Lisboa e a torre que está em construção na Av. Fontes Pereira de Melo (em Lisboa), cuja venda futura poderá gerar receitas que permitam à CGD recuperar os cerca de 100 milhões de euros que ficaram por receber.



A estratégia do FLIT passará agora, segundo o CM apurou, por recuperar e valorizar o Vale do Lobo. Como este empreendimento tem valor e o mercado imobiliário está com uma forte valorização, tudo indica que a CGD poderá recuperar os cerca de 100 milhões de euros perdidos na venda dos créditos daquele empreendimento.



A CGD tem ainda uma participação de 25% na empresa proprietária do Vale do Lobo, a Resortpart, na qual investiu 30 milhões de euros no final de 2007. A decisão deste investimento terá sido de Armando Vara, então administrador da CGD. Vara acompanhou também todo o processo de concessão do crédito aos compradores do Vale do Lobo.



milhões de euros foi o montante do crédito inicial concedido pela CGD a um grupo de investidores portugueses, no final de 2007, para estes comprarem o empreendimento de Vale do Lobo. O crédito foi concedido na altura em que Armando Vara era administrador da CGD.



Investigação no Marquês

O negócio de Vale do Lobo foi investigado na Operação Marquês. José Sócrates, Armando Vara e Diogo Gaspar Ferreira, gestor executivo do Vale do Lobo, foram o centro da investigação nesse negócio.