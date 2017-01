Vales dos CTT e espera fazem queixas triplicar

"O resultado da nossa fiscalização vai ser mão muito pesada sobre o operador", assegurou ontem a presidente do regulador das comunicações.



"Três anos depois, claramente, podemos dizer que isto é resultado da privatização e da falta de fiscalização por parte do Governo", disse o sindicalista.

O número de reclamações nos CTT não pára de aumentar e triplicou entre 2014 e o ano passado. Os problemas com os vales dos CTT, nomeadamente com o pagamento de reformas, e o tempo de espera excessivo lideram a lista de queixas."Claramente as reclamações aumentaram", admitiu ontem no Parlamento a presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), Fátima Barros. Em 2014, os CTT registaram 75 queixas e no ano seguinte este número aumentou para 88. Já em 2016 foram escritas 205 reclamações nos livros disponíveis nos balcões dos Correios. As reclamações relacionadas com o atendimento aumentaram 38%, as relativas ao envio de encomendas 37% e as que têm a ver com envios postais cresceram 18%.A líder da Anacom respondeu às perguntas dos deputados depois de o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações ter denunciado no Parlamento que se veem "cada vez mais idosos a procurar as estações dos CTT mais próximas para conseguirem receber o seu vale de reforma porque falta dinheiro" em muitos balcões logo após a abertura dos postos.