As vendas do setor automóvel em Portugal caíram 2,2% em março, face a igual mês de 2016, para 30.006 unidades, a primeira queda em quase quatro anos, divulgou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACP).

"O mercado apenas tinha apresentado uma variação negativa em maio de 2013", adianta a entidade, em comunicado.

Em termos acumulados, no primeiro trimestre foram vendidos 69.773 veículos automóveis, mais 2,9% do que nos três primeiros meses do ano passado.

