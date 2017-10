Votação do programa dos precários do Estado volta a ser adiada

Deputados da comissão estão a votar desde segunda-feira, artigo a artigo, o diploma e as respetivas propostas de alteração.

Por Lusa | 04.10.17

A votação do diploma sobre o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP) voltou esta quarta-feira a ser adiada para terça-feira, prevendo-se a votação em plenário na próxima semana.



A votação na especialidade do diploma e das propostas de alteração ao PREVPAP começou segunda-feira e devia ter terminado esta quarta-feira, mas os deputados do grupo de trabalho sobre precariedade entenderam concluir a votação só na próxima terça-feira.



Os deputados da comissão estão a votar desde segunda-feira, artigo a artigo, o diploma e as respetivas propostas de alteração, motivo que adiou a conclusão da votação da nova lei que vai permitir integrar os trabalhadores precários da Administração Pública em funções permanentes sem o vínculo adequado.



Esta é a segunda vez que a votação é adiada, depois de o CDS ter pedido um adiamento da votação, em 19 de setembro, alegando "falta de condições" e "dúvidas de constitucionalidade" sobre o diploma do PREVPAP.