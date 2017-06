"A fama não me deslumbra. Assusta-me", diz Mariana Pacheco

Polícia Judiciária vai começar já a analisar as provas para averiguar se o Benfica está mesmo envolvido.

Procuradora pede antecipação do debate instrutório, relativo a duas das mortes causadas por Pedro Dias, para evitar que prazos sejam ultrapassados.

Com mais dois filhos e o quarto a caminho, Cristiano Ronaldo mostra-se preocupado com a segurança da família.

Curso 128 desta especialidade do Exército começou a 7 de abril com 57 candidatos. Já registou 42 desistências.

Sociedade

Maioria do território do continente com valores superiores a 30 graus.