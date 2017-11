Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alexandra Lencastre vê salário reduzido em 8 mil euros

TVI reduziu ordenado depois de atriz ter pedido papel secundário.

Por Vânia Nunes | 01:30

Alexandra Lencastre era para estar um ano de férias e o seu regresso ao trabalho estava previsto apenas para fevereiro de 2018. Mas uma nova decisão da TVI trocou-lhe as voltas.



O canal de Queluz de Baixo quis apostar tudo na nova novela, ‘A Herdeira’, e chamou os seus principais rostos. Na opinião dos responsáveis pela ficção, a atriz de 52 anos era fundamental para reforçar o elenco e garantir audiências. Algo que deveria deixar Alexandra Lencastre lisonjeada, mas tal acabou por não acontecer.



A atriz ficou furiosa com esta convocatória e acabou por fazer várias exigências. Uma delas passou por não ter um papel de destaque, que a obrigasse a um ritmo frenético de gravações. Em contrapartida, reduziram-lhe o ordenado para metade. Esta não foi a primeira vez que a atriz deu um grito de revolta, por se sentir esgotada com o trabalho na TVI.



Depois de quatro anos consecutivos a trabalhar diariamente e quase sem férias, Alexandra Lencastre achou que, desta vez, seria mais do que justo ficar um ano afastada dos ecrãs, até porque, na sua opinião, precisava de descansar a imagem perante o público.



No fim da novela ‘A Única Mulher’, o diretor de antena da TVI, Bruno Santos, mostrou-se de acordo com as necessidades da atriz. "Decidimos de comum acordo. A Alexandra vai fazer uma peça de teatro muito exigente [‘Quem tem medo de Virginia Woolf?’, com Diogo Infante] e, numa conversa comigo, até me disse que se lhe déssemos um papel pequeno conseguia fazê-lo. E eu disse- -lhe: ‘Alexandra, você não é atriz de papéis pequenos. Não lhe posso dar um papel pequeno’. Então decidimos que não entrava [na próxima novela]. E até é bom, para descansar a imagem dela".



Como decidiram mudar de opinião, Alexandra exigiu gravar apenas metade do tempo para poder dedicar-se ao teatro e, também, para descansar, já que associou o excesso de trabalho a muitas das depressões que teve nos últimos anos. A TVI acedeu de imediato, mas acordou que o ordenado tinha de ser revisto. Nas alturas em que estava escalada como protagonista, a atriz ganhava cerca de 16 mil euros. Nos períodos em que estava fora do ecrã e, uma vez que era exclusiva do canal, esse valor era reduzido para metade. E são precisamente 8 mil euros que ganha atualmente.



Um corte brutal, mas que não deixou a atriz completamente insatisfeita, uma vez que tem a agenda mais livre, como tanto desejava.