Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bárbara e Carrilho foram felizes durante 12 anos

História de amor começa com bilhetes apaixonados e escapadelas românticas a Paris.

Por Rute Lourenço | 01:30

O amor entre Bárbara Guimarães e Manuel Maria Carrilho nasceu em 1999 de forma inesperada, quando a apresentadora foi ao gabinete do então Ministro da Cultura pedir um subsídio para um programa na Antena 3.



O caso podia ter ficado por aí, não fosse, dias depois, a estrela da SIC ter recebido em casa um ramo de flores e um convite para jantar. Foi então que começaram os encontros e, quando Carrilho convidou Bárbara para um pequeno-almoço romântico em Paris, os dois já estavam perdidamente apaixonados.



O namoro deu lugar a um pedido de casamento formal, mas o enlace marca o início de uma série de polémicas que viriam a ser protagonizadas pelo casal.



Antes do grande dia, foi revelado que, em 1997, a estrela da SIC se tinha casado na República Dominicana com Pedro Miguel Ramos e que a união, válida em Portugal, ainda não tinha sido terminada. Para conseguir dar o nó, o ex-ministro teve de chegar a acordo com o apresentador e pagar-lhe 60 mil euros. O tão desejado ‘sim’ foi dado em 2001 e fez de capa de revistas cor de rosa.



Mais tarde, nascia Dinis que, ainda bebé de colo, já participava na candidatura de Carrilho à Câmara de Lisboa. "Nós gostaríamos que o presidente da Câmara fosse o papá, não é, Dinis?", foi a frase de Bárbara que se tornou célebre.



Carlota, a segunda filha, veio mais tarde, numa altura em que, segundo revela a apresentadora, os problemas no casamento já tinham começado. Disse que Carrilho – mais velho 22 anos – se tornou num homem controlador e violento. Uma história que parecia de conto de fadas e que termina manchada pela violência.



PORMENORES

Polícia

Em outubro de 2013, a polícia é chamada a casa de Bárbara depois de Carrilho ter tentado arrombar a porta. Começam as polémicas entre o ex-casal.



Divórcio

A separação entre Bárbara e Carrilho foi oficializada a 7 de novembro de 2013.



Conflitos

Meses mais tarde, a polícia é chamada a casa de Bárbara durante a entrega dos filhos para mediar a guerra do ex-casal.



PERFIS

Bárbara Guimarães

Nasceu a 21 de abril de 1973 (44 anos) e deu os primeiros passos profissionais como repórter na TVI, depois de ter tirado o curso de jornalismo. Foi ainda nesta estação que se estreou como apresentadora, antes de se mudar para a concorrente SIC. Em 1993, começa a apresentar o programa ‘Chuva de Estrelas’ e desde então conduziu vários formatos em Carnaxide.



Casou-se em 1997 com Pedro Miguel Ramos na República Dominicana, mas a união foi de curta duração. Em 2001, deu o nó com Carrilho.



Manuel Maria Carrilho

Nasceu a 9 de julho de 1951 (66 anos). Licenciou-se em Filosofia e fez carreira como professor na Universidade Nova de Lisboa. Militante do Partido Socialista, foi Ministro da Cultura nos governos de António Guterres. Em 2005, quando já era casado com Bárbara Guimarães, concorreu pelo PS à Câmara de Lisboa, mas acabou por perder para o PSD.



Atualmente está afastado da vida política. A nível pessoal, foi casado com Joana Morais Varela, com quem teve um filho, José Maria Carrilho.



Cadastro penaliza noutros processos

Manuel Maria Carrilho já foi condenado em dois processos: por ameaça e difamação. O ‘cadastro’ do ex-ministro foi ontem tido em conta e esta condenação agora produzida poderá vir a ter consequências em termos de suspensão da pena.



Isto porque Carrilho responde ainda num outro processo por violência doméstica e em caso de condenação dificilmente a pena - mesmo em cúmulo jurídico - será suspensa. A lei só admite o recurso a esse artifício legal em penas iguais ou inferiores a cinco anos de cadeia.



A juíza realçou também que atendendo à necessidade de prevenção geral nos casos de violência doméstica as penas não devem ser substituídas por multa. Também não deve recorrer-se ao trabalho comunitário, ainda mais quando não há interiorização, por parte dos arguidos, de que o seu comportamento é criticável.