Bárbara Guimarães alcoolizada danifica vários carros

Estrela da SIC abalroa vários carros e apresenta taxa de álcool superior ao permitido por lei.

Por João Carlos Rodrigues, João Tavares e Rute Lourenço | 01:30

Prestes a conhecer a sentença do caso em que acusa o ex-marido de violência doméstica, Bárbara Guimarães foi apanhada ao volante alcoolizada. O CM contactou várias fontes, que garantiram que a estrela da SIC apresentava uma taxa de álcool no sangue já considerada crime (superior a 1,2 g/l).



Segundo o CM apurou, o caso aconteceu na madrugada do passado dia 8, quando a apresentadora se preparava para deixar o parque de estacionamento do hotel onde estava instalada, em Alcácer do Sal. Mal arrancou, provocou danos a quase uma dezena carros que lá se encontravam estacionados e acabou por ser surpreendida pelas autoridades.



"Abalroou o espelho lateral de vários automóveis", relatou uma fonte.



O caso foi confirmado ao CM por Bárbara Guimarães, através de um comunicado. "Na madrugada do dia 8, entrei no meu carro, estacionado num parque de estacionamento de um hotel a essa hora totalmente deserto, e embati em alguns veículos que se encontravam estacionados nas imediações. As autoridades registaram a ocorrência e assumi toda a responsabilidade pelos danos materiais, causados a terceiros", relatou a apresentadora, de 44 anos, acrescentando que se encontra a receber "tratamento terapêutico" devido "à extrema violência psicológica a que tenho sido submetida nos últimos anos".



O CM tentou saber quais foram as consequências judiciais desta situação, mas até à hora de fecho não foi possível apurar.



Relação com antigo forcado

Bárbara Guimarães namora há cerca de um ano com o antigo forcado Carlos Pegado. Desde então, é frequente ver a apresentadora rumar ao Alentejo com o companheiro para fins de semana românticos.



Acusações chegam a tribunal

Durante o processo de violência doméstica, Carrilho garantiu que Bárbara tem um problema grave de alcoolismo e descreveu várias situações. "Não me lembro de ter uma discussão com a Bárbara que não fosse sobre o álcool", disse.



Também relatou episódios de alcoolismo quando a estrela já namorava com Kiki Neves.



anos. Período que, de acordo com o Código da Estrada em vigor, um condutor pode ficar sem conduzir quando apanhado com uma taxa de álcool superior a 1,2 g./l.



Considerado crime

A condução com uma taxa de álcool superior a 1,2 g/l é considerada crime, punível com uma pena de prisão até um ano ou multa até 120 dias. O infrator perde seis pontos na carta de condução.



Detenção é obrigatória

Um condutor apanhado com uma taxa-crime de álcool é detido pela força policial no local. No entanto, pode ser libertado a seguir com notificação para se apresentar em tribunal, o que normalmente acontece logo no dia seguinte à detenção.