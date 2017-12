Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bárbara Guimarães com medo de perder tudo

Decisão do tribunal de ilibar Carrilho foi a 'gota de água' para a apresentadora.

Por Patrícia Bento e Rute Lourenço | 01:30

A última semana foi difícil de digerir para Bárbara Guimarães, que sofreu um duro golpe ao perder o processo de violência doméstica que moveu contra o ex-marido, Manuel Maria Carrilho. Segundo a ‘Vidas’ apurou, a apresentadora, de 44 anos, está a ter dificuldade em ultrapassar este desfecho e os amigos mostram-se preocupados com o impacto que esta "reviravolta" possa ter na vida da estrela da SIC.



"A Bárbara não esperava este desfecho e está completamente desfeita por ter perdido o processo. Sente que perdeu credibilidade publicamente e tem medo que a sua imagem saia ainda mais prejudicada com tudo isto. Neste momento, está apreensiva em relação ao futuro", diz uma fonte, acrescentando que Bárbara tem estado a tentar lidar com este desfecho "sozinha". "Para a Bárbara, este é o tempo de fazer um balanço. Ela ansiava que o processo chegasse ao fim para retomar a vida profissional e esperava ver a juíza dar-lhe razão, o que para ela era muito importante, até para a sua imagem pública. Agora, está a colocar tudo novamente em causa. Não consegue aceitar que isto lhe tenha acontecido. Tem estado mais isolada desde a leitura da sentença".



Depois do processo de violência doméstica, Bárbara esperava concentrar-se em relançar a sua carreira televisiva, mas a verdade é que são novamente as batalhas judiciais que lhe ocupam o tempo. Segundo a ‘Vidas’ apurou, a grande preocupação da apresentadora prende-se agora com o processo em que Manuel Maria Carrilho requereu a guarda da filha mais nova, Carlota, de sete anos. "Neste momento, a Bárbara vive em terror com a possibilidade de perder a guarda da filha. Depois de o tribunal ter entregado a custódia do Dinis [de 13 anos] ao Carrilho, ela teme que o cenário se repita. Isso seria a verdadeira machadada para ela. Não aguenta estar longe dos filhos. Já lhe custa imenso viver longe do Dinis e de ter perdido a confiança do filho. Ficar sem a Carlota era um golpe demasiado duro".



A guarda foi requerida com caráter de urgência depois de a estrela da SIC ter sido apanhada a conduzir alcoolizada – com taxa-crime – no parque de estacionamento de uma pousada no Alentejo, abalroando os espelhos a nove carros que lá se encontravam estacionados. "O julgamento deste processo ainda não está concluído, mas a verdade é que a Bárbara tem receio que prejudique o da guarda da Carlota, além da a sua imagem pública", diz uma outra fonte, acrescentando que só depois destes casos ficarem concluídos é que Bárbara se irá concentrar no regresso aos ecrãs.



Trabalho preocupa

O trabalho é, a par dos filhos, a grande preocupação para Bárbara Guimarães que, também neste campo, sente o futuro incerto. Neste momento, a apresentadora é um dos rostos exclusivos da SIC, mas a verdade é que teme que essa regalia acabe durante o próximo ano.

"A Bárbara está a ver a estação a cortar os contratos de exclusividade e também os ordenados a várias caras da estação, e não deixa de pensar que o mesmo lhe deverá acontecer. Ainda não foi contactada, mas este é o cenário mais provável", garante à ‘Vidas’ uma fonte ligada à SIC.



Neste momento, Bárbara recebe seis mil euros por mês da estação de Carnaxide, mas o fracasso dos últimos programas, bem como a ausência de convites para novos desafios, levam a SIC a equacionar retirar o vínculo a Bárbara.



"O último programa que ela apresentou – ‘E Agora o que é que eu Faço?’ – foi uma desilusão em termos de audiências e, para já, não há nada na calha para a Bárbara. Até o processo de violência doméstica terminar, a SIC fez questão de manter o contrato, até por uma questão de solidariedade, mas agora tudo poderá mudar. E claro que isso é um motivo de preocupação, até porque, neste momento, a Bárbara já não tem rendimentos de publicidade e os seis mil euros que recebe por mês é o que mantém o seu estilo de vida", conclui a fonte.