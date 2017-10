Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bárbara Guimarães tramada pelo álcool

Manuel Maria Carrilho irá requerer a guarda da filha mais nova com caráter de urgência.

Por Rute Lourenço e Vânia Nunes | 01:30

Há muito que Manuel Maria Carrilho quer a guarda total dos dois filhos, Dinis, de 13 anos, e Carlota, de sete. Com o filho mais velho a situação já foi definida pelo tribunal a seu favor, mas com Carlota, o processo ainda está a decorrer. No entanto, depois de saber que Bárbara Guimarães foi apanhada a conduzir com uma taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, quer requerer a guarda imediata da criança.



"Como pai, Manuel Maria Carrilho sente que Bárbara Guimarães não está em condições de ter um filho à sua responsabilidade. Perante esta situação, já se reuniu com os advogados e pondera desencadear um mecanismo de urgência em relação à guarda da Carlota", revela uma fonte próxima do ex-ministro.



Este episódio com a apresentadora da SIC foi apenas a gota de água. "Desde maio, quando a Carlota sofreu um alegado acidente em casa da mãe e que a levou ao hospital com um corte na perna, que Manuel Maria Carrilho sente que a filha não está em segurança. A Carlota teve que levar 31 pontos e fazer uma cirurgia estética. Como é que uma criança de seis anos tem uma lesão desta gravidade aos cuidados da mãe? Como é que uma criança se entala numa porta de vidro? São estas as questões que ele coloca. Além disso, considera que a Bárbara devia estar alcoolizada nessa altura". Mas há outro ponto que para o professor de Filosofia é bastante claro, avança a mesma fonte. "No comunicado que a Bárbara Guimarães emitiu após ter sido apanhada com álcool, refere que está perturbada e que está a recorrer a ajuda terapêutica ou seja, ela própria admite que não está bem. Como é que está em condições de cuidar de uma criança?!".



O episódio aconteceu no passado dia 8 de outubro. Bárbara Guimarães foi apanhada a conduzir com uma taxa de álcool no sangue superior a 1,2 g/l, depois de ter embatido em nove automóveis à saída do parque de estacionamento de um hotel em Alcácer do Sal, provocando danos nas viaturas.



Em comunicado, a apresentadora assume o que passou. "Na madrugada do referido dia 8, entrei no meu carro estacionado num parque de estacionamento de um hotel, a essa hora totalmente deserto, e embati em alguns veículos que se encontravam estacionados nas imediações. As autoridades competentes registaram a ocorrência e as circunstâncias em que decorreu o incidente. De imediato, assumi toda a responsabilidade pelos danos, exclusivamente materiais, causados a terceiros", esclareceu, acrescentando: "Aproveito para transmitir que, como qualquer cidadão responsável deve fazer, devido às circunstâncias em que tenho vivido, nomeadamente o envolvimento em ações criminais de violência doméstica em que, sendo embora a vítima, sofri um desgaste pessoal insustentável, solicitei por esse motivo um acompanhamento e tratamento terapêutico para fazer face à extrema e constante violência psicológica a que tenho sido submetida nos últimos anos".



Contactado pela Vidas para comentar a possibilidade de requerer a guarda imediata da filha, Manuel Maria Carrilho foi parco em palavras: "Factos são factos e falam por si".



Bárbara Guimarães vê-se assim novamente a braços com a Justiça com um novo processo. No dia seguinte ao incidente, o rosto da SIC deveria ter marcado presença em tribunal, mas não compareceu, seguindo o processo para o Ministério Público.



Este episódio aconteceu numa altura em que Bárbara Guimarães está prestes a conhecer a decisão do tribunal no caso de violência doméstica que moveu contra o ex-marido. A leitura da sentença está marcada para dia 20 de novembro.



"A Bárbara está de rastos com esta situação. Ela está completamente de cabeça perdida e teme que este novo episódio a prejudique ainda mais. Quando ela pensa que as coisas estão a melhorar, há sempre algo que a deita para baixo novamente. Ela está envergonhada por ter sido divulgado publicamente que foi apanhada com álcool, mas pior que isso, teme que tudo isto a prejudique ainda mais no processo de violência doméstica", revelou uma amiga da apresentadora, acrescentando ainda que em termos profissionais, também não há previsões de voltar a trabalhar.



"O programa da SIC Mulher já acabou [as gravações], não correu como ela esperava. E a SIC ainda não lhe disse se conta com ela para um próximo projeto. Na verdade, ela sente que o seu contrato pode estar a chegar ao fim, porque ela tem consciência que não é fácil para um canal manter no ar uma apresentadora que está envolvida em tantas polémicas".



No plano amoroso, desde que se divorciou de Manuel Maria Carrilho, em 2013, que não voltou a encontrar estabilidade. A relação com Kiki Neves chegou a ser assumida, mas não durou muito tempo. Entretanto, mais recentemente, voltou a apaixonar-se pelo antigo forcado Carlos Pegado, que tem sido o seu principal apoio nesta fase.



Num momento em que Bárbara Guimarães pensou que a paz se estava a aproximar, com o fim do processo de violência doméstica, uma nova reviravolta na sua vida levou-a novamente para a depressão.