Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bárbara Lourenço entre dois amores

Estrela da SIC tem trocado mensagens com o médico Rui Pereira nas redes sociais, mas esteve com David Carreira na ModaLisboa.

Por Vânia Nunes | 01:30

Separou-se em abril do médico ortopedista Rui Pereira e recentemente foi vista em clima de grande cumplicidade com David Carreira. Mas a vida amorosa de Bárbara Lourenço parece continuar indefinida. É que no último mês, a atriz de 24 anos voltou a aproximar-se do antigo companheiro.



Nas redes sociais, Rui Pereira tem partilhado várias imagens do cão de Bárbara Lourenço, Frederico, e, numa delas, a jovem chegou a comentar com corações.



Os dois provam assim que têm estado juntos e que mantêm uma boa relação, depois do fim do namoro que durou cerca de dois anos e meio.



Apesar desta reaproximação, a nova aposta da SIC continua sem excluir David Carreira da sua vida. Na semana passada, os dois chegaram à mesma hora ao recinto da ModaLisboa.



No entanto, perante os olhares dos jornalistas, evitaram qualquer tipo de contacto.