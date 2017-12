Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Besiktas quer Jiménez e Rafa

Clube da Turquia pretende os dois jogadores do Benfica por empréstimo em janeiro.

Por António M. Pereira | 01:30

O Besiktas quer contratar os jogadores do Benfica Rafa e Raúl Jiménez por empréstimo, na abertura do mercado de janeiro, com opção de compra no final da temporada, apurou o Correio Sport.



As águias até estão na disposição de fazer negócio com o Besiktas, clube que conta com Talisca, cedido pelo Benfica, e Quaresma, mas apenas por Rafa. A saída do extremo português agrada a Luís Filipe Vieira, uma vez que aliviaria o orçamento para salários do Benfica. O jogador, que custou 16,4 milhões de euros em 2016, recebe 164 mil euros por mês. Além disso, Rafa ainda não se conseguiu afirmar na equipa orientada por Rui Vitória e tem sido pouco utilizado esta época. O empréstimo, além de proporcionar uma experiência no estrangeiro ao extremo (seria a primeira), poderia dar-lhe mais minutos.



Já com Jiménez, a situação é diferente. Caso o mexicano deixasse o Benfica, as águias seriam obrigadas a ir ao mercado para reforçar a frente de ataque, uma vez que Rui Vitória contaria apenas com dois avançados de raiz: Jonas e Seferovic. Gabriel Barbosa já não faz parte dos planos dos encarnados e vai regressar ao Inter de Milão.