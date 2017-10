Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carrilho condenado por violência doméstica

Juíza diz que ex-ministro é frio, arrogante, ameaçador e autoritário. E que nunca se importou com o sofrimento das crianças.

Por Tânia Laranjo e Rita Silva Resendes | 01:30

Manuel Maria Carrilho saiu a rir do tribunal. Mantinha-se aparentemente indiferente à pena de quatro anos e meio de prisão, suspensa por igual período, que foi decretada pela juíza, no Campus da Justiça. Nunca mostrou qualquer remorso, arrependimento ou emoção. Nem quando ouviu que tinham sido dados como provados quase todos os factos pelos quais estava acusado. Que o levavam à condenação por sete crimes e a um cúmulo jurídico que lhe podia ter valido a pena efetiva. Bastava que a pena fosse superior a cinco anos.



Descrito como frio, arrogante e sem qualquer pudor em humilhar, agredir e ofender, o ex-ministro da Cultura viu ainda o tribunal acusá-lo de manipular o filho, agora com 13 anos. "O pai prometeu-lhe um sacrifício. Disse-lhe que nunca mais ia ter namoradas, ao contrário da mãe. O menor ficou com uma dívida afetiva e sentia-se culpado se não o defendesse", lembrou a magistrada, referindo-se a uma perícia psicológica feita ao menor.



O tribunal disse mais: que Carrilho sabia que era mentira que a mãe espancava os filhos. E que sabia que perturbava as crianças quando insultava Bárbara à frente dos meninos. Mas nada disso o demovia dos seus intentos.



"O menor chamava p*** e bêbada à mãe. É uma criança que revela pouca empatia e é muito agressiva. Não consegue distinguir a verdade da opinião", continuou a magistrada, lembrando que Carrilho nunca protegeu os filhos. "Há uma total desvalorização sobre o sofrimento psicológico das crianças", continua.



Sobre as mensagens anónimas que Carrilho garantia nunca ter escrito, a juíza disse que não acreditava. Lembrou que a escrita era aliás idêntica à de Carrilho e mais ninguém o faria. Pelo menos usando a humilhação como arma. "Nunca se importou em expor a vida de Bárbara Guimarães nos jornais, mesmo sabendo que fazia mal aos seu filhos. Não se percebe aliás como é que podia achar que se estava a defender de acusações de violência doméstica".



Outros dos adjetivos usados pela juíza são que Carrilho é ameaçador e autoritário. "As relações entre adultos devem ser resolvidas entre adultos e não envolvendo as crianças", continuou a magistrada que no final da leitura deu um conselho ao agora professor universitário na reforma. "Não vale a pena continuar com isto. Não vale a pena recorrer, porque isto não tem futuro".



Defesa de Bárbara "muito feliz" com condenação

À saída do Campus da Justiça, em Lisboa, Pedro Reis reagiu à sentença e mostrou-se "muito feliz" com a decisão. "A condenação de quatro anos e seis meses de prisão de Manuel Maria Carrilho resultou de factos vergonhosos. Estou muito contente", garantiu o advogado de Bárbara Guimarães.



"Decisão não está correta e bem fundamentada"

Paulo Sá e Cunha garantiu que "a decisão vai ser objeto de análise". "Há muitos aspetos da decisão que me parecem mal fundamentados e mal julgados, sobretudo pelo peso que se deu a determinados depoimentos. Vou recorrer porque a decisão não está correta e bem fundamentada", afirmou.



Vídeos gravaram violência

Manuel Maria Carilho garantia que tinha ido a casa da ex- -mulher às cinco da manhã, porque ela tinha deixado os filhos sozinhos. Foi traído por um vídeo que mostra exatamente o contrário. Bárbara dormia no sótão com um namorado e surgiu já depois de Carrilho entrar na sua casa.



O ex-ministro tinha sido chamado pelo filho então com sete anos que tinha ido, a mando do pai, ver as mensagens ao telefone da mãe. Percebeu mal e pensou que Bárbara tinha ido dormir fora de casa. Carrilho preparava-se então para resgatar os filhos e acusar a mulher de abandono.



A juíza disse ontem que o vídeo mostra o contrário. Tal como outros vídeos captados por câmaras que Bárbara colocou à entrada de casa. Revelam que Carrilho usava a filha então com três anos, para insultar e ameaçar a mãe. Ficava com a menina ao colo e ofendia Bárbara sem pudor.