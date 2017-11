Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carrilho manipula filho para mentir à Justiça

Juíza escreve sentença de 125 páginas e define antigo ministro da Cultura como alguém que humilha, maltrata e não sente culpa.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Insultada, humilhada e maltratada à frente dos filhos. A juíza Emília Costa, presidente do coletivo que condenou Manuel Maria Carrilho, não tem dúvidas de que Bárbara Guimarães foi uma vítima. Desde o momento em que decidiu acabar o casamento que viu a sua vida ser devassada. Carrilho ‘saltou’ para os jornais e manipulou o filho, então com 10 anos, para mentir à Justiça.



"O arguido disse ao menor para falar nas sessões de julgamento – dá as tuas opiniões – ao contrário do que a mãe lhe disse – diz a verdade toda", refere a juíza no acórdão a que o CM teve acesso e onde Carrilho é definido como alguém manipulador.



O relatório feito pelo pedopsiquiatra sobre o filho menor de ambos - que decidiu depois viver com o pai - é demolidor para Carrilho. É dito que manipulou o filho. Um menino que se tornou agressivo e que revela pouca empatia. Não respeita a mãe, nem lhe reconhece autoridade.



"A promessa de que não terá mais nenhuma namorada, pois vai dedicar-se exclusivamente a eles ao contrário da mãe, permite deduzir que essa promessa de sacrifício tenha criado no menor uma espécie de dívida afetiva e uma necessidade de corresponder ao esforço e dedicação manifestados pelo pai", pode ler-se no relatório médico que foi dado como válido no processo, e no qual se acrescenta, ainda sobre o menor: "Há uma forte necessidade de proteger o pai, designadamente nos problemas em tribunal, nos quais ele se sente culpado; e por outro lado culpabilizar a mãe pela vida fantástica que tinham até esta ter decidido separar-se do pai".



A manipulação do pai vai mais longe. A juíza dá como provado que o menino insultava Bárbara com frequência. Fazia-o à frente de terceiros e era perentório: "És uma p***, uma v***, é o meu pai que diz e o meu pai diz a verdade".



Mensagens anónimas humilhantes

As mensagens anónimas que Carrilho mandou para Bárbara, segundo o coletivo de juízes que o condenou a pena suspensa, são impublicáveis. Remetem para pormenores íntimos e muitos deles degradantes.



Carrilho ainda disse que não foi ele quem as escreveu e garantiu que tinha sido Bárbara, para o culpabilizar. A juíza diz que tal hipótese contraria as regras da experiência. Porque ninguém mandaria para si próprio insultos humilhantes e gratuitos.



Além disso, Carrilho mentiu em tribunal. Disse, por exemplo, que desconhecia algumas operações que a mulher teria feito - mas afinal o médico pessoal diz que acompanhou tudo.