Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escândalo do BES já tem 23 arguidos

Ricardo Salgado, José Manuel Espírito Santo e Amílcar Morais Pires são alvos centrais no processo.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

O Ministério Público já constituiu 23 arguidos no processo de investigação ao Grupo Espírito Santo (GES). No conjunto desses arguidos estão vários antigos administradores do BES e de empresas do GES, com destaque para Ricardo Salgado, José Manuel Espírito Santo e Amílcar Morais Pires.



A venda de 10 mil milhões de euros de títulos de dívida das empresas do GES aos clientes do BES, que foi feita pelo próprio BES entre janeiro de 2011 e finais de abril de 2014, e os pagamentos ocultos da Espírito Santo (ES) Enterprises, suspeita de ser um saco azul do GES, são dois dos principais focos de investigação ao chamado Universo GES.



A Procuradoria Geral da República (PGR) deixa claro, em resposta a perguntas do CM, que "correm termos no DCIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal] nove inquéritos autónomos relacionados com o denominado Universo Espírito Santo". E revela também que "nestas investigações, que estão sujeitas a segredo de justiça, encontram-se constituídos 23 arguidos", dos quais 19 são pessoas singulares e quatro são empresas.



Isabel Almeida, ex-diretora financeira do BES, José Castella, ex-controlador financeiro do GES, e Francisco Machado da Cruz, ex-contabilista do GES, são também arguidos na investigação ao Universo GES.



As informações recolhidas indiciam que o GES, durante a crise financeira, terá utilizado o BES para obter meios financeiros para a sua atividade. O esquema terá sido por aprovado por Ricardo Salgado, então líder do BES e do GES, e executado pelo Departamento Financeiro, Mercados e Estudos, sob instruções de Morais Pires e Isabel Almeida.



Na investigação estão em causa suspeitas da prática de crimes de corrupção no setor privado, falsificação de documento, burla qualificada, infidelidade e abuso de confiança.



Contabilista ajuda a desmontar meios de financiamento

O depoimento de Francisco Machado da Cruz, ex-contabilista do GES, foi precioso para o DCIAP perceber como funcionava o financiamento do GES.



O ex-contabilista referiu que a reestruturação do GES foi feita com a captação de poupanças dos clientes do BES e não com capitais dos beneficiários das empresas, como refere o despacho de arresto de uma herdade de Henrique Granadeiro neste processo.



3,2 mil milhões de euros passaram por conta do ‘saco azul’

Pela conta da ES Enterprise, offshore suspeita de ser o saco azul do GES, passaram, entre entrada e saída de capitais, 3,2 mil milhões de euros, de outubro de 2006 a 25 de agosto de 2014. Os investigadores suspeitam que a ES Enterprise terá feito pagamentos ocultos a funcionários do BES e do GES.



Segundo os autos da operação Marquês, Isabel Almeida, ex-diretora do BES, e Manuel Pinho, ex-ministro da Economia, terão recebido verbas dessa offshore.



PORMENORES

Início da investigação

A investigação ao Universo GES foi iniciada em 2014, na sequência do colapso financeiro das empresas da família Espírito Santo. Ainda nesse ano, várias dessas empresas entraram em processo de insolvência.



Arresto de 500 imóveis

Em maio de 2015, o Ministério Público arrestou mais de 500 imóveis ao GES, membros da família Espírito Santo, como Ricardo Salgado e José Manuel Espírito Santo, e ex-funcionários do BES.



Venda da Comporta

O Ministério Público travou, em outubro do ano passado, a venda da Herdade da Comporta ao empresário Pedro Almeida, por suspeitas de falta de transparência no processo de venda dessa propriedade. A herdade é o ativo mais valioso do GES.