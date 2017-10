Clima instável afeta nova novela da TVI

Poucos meses após o início das gravações, o ambiente tem vindo a piorar nos bastidores de ‘A Herdeira’. Entrada e saída de atores gera guerra e mal-estar.

Por Patrícia Bento | 01:30

O caos está instalado nos bastidores da nova novela da TVI e o clima de mal-estar tem pautado os dias de gravações de ‘A Herdeira’.Não só por causa das saídas repentinas – e involuntárias – de alguns atores, mas também por causa das exigências de outros. Recuando alguns meses, mais precisamente ao dia em que a novela foi apresentada à imprensa, Rita Pereira confessou não saber, ao certo, qual seria a sua personagem na produção. À altura, sabia apenas que se tratava "de uma cigana" e adiantou que tinha sido avisada de que iria entrar na novela "quatro dias antes".Foi quanto bastou para que a polémica se instalasse na estação de Queluz de Baixo, polémica essa que se agravou depois da mesma atriz ter sido acusada de ter privilégios sobre os seus colegas. Tem gozado dias de férias, por exemplo, enquanto os outros gravam...Também Alexandra Lencastre exigiu à TVI terminar as gravações mais cedo, e não em março, como é suposto. A atriz fez saber, em Queluz de Baixo, que pretendia dedicar-se apenas ao teatro, e a estação acatou o seu pedido.Enquanto isto, outros atores foram surpreendidos com ordem de saída de ‘A Herdeira’. Nesta situação encontra-se, por exemplo, Rita Ribeiro, que sabe que sai no episódio número 89. "Mas nem sei em que mês isso será", contou a atriz à ‘Sexta’. "Estava muito satisfeita com este trabalho", confessa, sem esconder a desilusão.Também a atriz Maya Booth, que interpreta Marta, soube recentemente que o seu núcleo poderá vir a desaparecer da novela e, consequentemente, terminar as gravações mais cedo do que se previa.A juntar a este clima de instabilidade há ainda o caso, já revelado pela ‘Sexta’, de Pedro Barroso . O ator recebeu um ultimato da estação de Queluz de Baixo: ou pára com os atrasos e até com as faltas injustificadas, ou será dispensado da novela.Já nas redes sociais, os telespectadores dizem estar cansados de ver sempre os mesmos rostos nas novelas da TVI. Tudo isto está a provocar um clima de instabilidade, ao qual o elenco da novela não consegue ficar alheio. Curiosamente, ‘A Herdeira’, que marca o regresso de Sofia Ribeiro ao ecrã, continua a ser a favorita do público...