Como Fernanda deu a volta a Pinto da Costa

Um ano depois da separação, Fernanda Miranda consegue reconquistar o amor do líder dos dragões. Reaproximação aconteceu no hospital.

Por Rita Silva Resendes e Rute Lourenço

É uma reviravolta surpreendente na já considerada novela da vida amorosa de Pinto da Costa. Um ano depois de ter assinado o divórcio de Fernanda Miranda, o líder portista, de 79 anos, volta a dar uma nova oportunidade à brasileira, de 31, que, apurou a ‘Vidas’, nunca desistiu de reconquistar o dirigente.



A reaproximação começou quando Pinto da Costa esteve internado no Hospital São João, após ter sofrido uma queda em casa. "Ao longo do último ano a Fernanda teve a vida dela, mas nunca desistiu de reconquistar o Pinto da Costa e, quando ele esteve internado, voltaram a falar e começou a haver uma aproximação", revela uma fonte, acrescentando, no entanto, que a reconciliação não foi imediata.



"Na altura, Pinto da Costa estava com a Sílvia, mas a relação, que já não estava bem, perdeu ainda mais força com a entrada em jogo da Fernanda. Ela chegou a ir ao hospital visitá-lo, mostrou-se muito preocupada e deixou tudo para estar ao lado do ‘ex’. "Apesar de a relação ter terminado muito mal e de a Fernanda ter ouvido coisas feias, não hesitou em perdoar o Pinto da Costa", explica a fonte, adiantando que foi nessa altura que o líder portista terminou o romance com Sílvia. "Eles têm feitios completamente incompatíveis e o Pinto da Costa é um mulherengo incorrigível. A Sílvia era uma paixão antiga, mas não correu bem. Terminaram a bem".



Desde que terminou a relação com Sílvia, o líder azul-e-branco viveu uma paixão com uma médica, que conheceu quando esteve internado, mas rapidamente começou a ceder às investidas de Fernanda. "Houve um período em que estiveram, efetivamente, de relações cortadas, mas a Fernanda foi paciente. Começaram a falar por causa da saúde e do novo negócio de sapatos que ela vai abrir, e que foi o Pinto da Costa a pagar, e a Fernanda foi reconquistando, aos poucos, o seu lugar. Agora, estão novamente juntos".



Prova da união foi o facto de, no passado fim de semana, Fernanda ter acompanhado Pinto da Costa a Lisboa para o jogo contra o Sporting. A brasileira não foi ao estádio e permaneceu no Hotel Altis, onde o FC Porto estava concentrado, de forma a tentar passar despercebida, mas acabou por ser surpreendida pelo CM.



Família desiludida

A reaproximação de Fernanda a Pinto da Costa está a provocar alguma tensão entre a família do dirigente portista, nomeadamente com a filha, Joana, de 29 anos, que nunca aceitou Fernanda Miranda. "A Joana está furiosa, não se conforma que o pai esteja a dar uma nova oportunidade à Fernanda", começa por contar uma fonte, adiantando que as duas não se falam há vários anos e que Joana não está disposta a fazer as pazes com a Fernanda.



"Para a Joana não há volta a dar. Ela não acredita que a Fernanda tenha sentimentos verdadeiros pelo pai e muita coisa já aconteceu entre as duas. Já tiveram discussões muito feias, em que quase chegaram a vias de facto, por isso para a Joana isto é uma desilusão".



Recorde-se que a relação amorosa entre Fernanda Miranda e Pinto da Costa implicou o divórcio de Filomena Morais, mãe de Joana, razão pela qual a jovem sempre se mostrou contra o relacionamento. "Ela sabe o que a mãe sofreu com esta separação. Para a Joana, é um ponto de honra que irá ficar sempre ao lado da mãe", explica uma outra fonte, sem esquecer que Joana nunca gostou da postura de Fernanda Miranda. "Toda a gente diz que a Fernanda é uma pessoa superdiscreta e impecável, mas a Joana nunca conseguiu ver isso. Nunca gostou da postura da Fernanda e até se chegou a irritar com os gastos excessivos que fazia com roupa e joias".



Relações amorosas

Pinto da Costa é conhecido por viver intensamente as paixões e pela sua vida já passaram várias mulheres como Carolina Salgado, Liza Silva, Filomena Morais, Fernanda Miranda e Sílvia Costa.



Algumas relações terminaram em clima de tensão, mas às namoradas com quem continuou a manter uma amizade, o líder dos dragões faz questão de ajudar monetariamente.



"Algumas mulheres continuam a receber pensões, carros e outros luxos. Mas há outras, como a Carolina Salgado ou a Filomena Morais, que não recebem nada ", explica outra fonte.