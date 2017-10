Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Máquina liga Salvador Sobral à vida

Aparelho custa 110 mil euros e tem de ser autorizado pelo Serviço Nacional de Saúde.

Por Rita Silva Resendes | 01:30

Salvador Sobral continua à espera de um novo coração. Enquanto não chega, o cantor, de 27 anos, luta pela vida com a ajuda de um ‘coração artificial’ – dispositivo de assistência ventricular (DAV).



O aparelho (implantado acima do diafragma), que tem um custo de 110 mil euros, ajuda o coração a manter o fluxo de sangue contínuo. "O DAV é uma espécie de assistente. Ajuda o coração lesionado a bombear sangue para o corpo, a prolongar e a melhorar a qualidade de vida para quem sofre de insuficiência cardíaca", explica Luís Brás Rosário.



De acordo com o cardiologista, os dispositivos de assistência ventricular "ajudam a suportar a função normal do coração" e podem ser utilizados por três razões: "Para manter os doentes vivos até ser encontrado um dador para transplante, para deixar o coração repousar ou recuperar algum do seu funcionamento normal ou para suportar a circulação durante alguns anos".



No caso específico do português, o ‘coração artificial’ serve como preparação, ou seja, mantê-lo nas melhores condições possíveis até que um coração para transplante esteja disponível, uma vez que o seu já se encontra demasiado fraco.



"Todos os que foram implantados em Portugal foram suportados pelo Serviço Nacional de Saúde. É o SNS que decide quantos são adquiridos por ano e em quem são colocados", conclui Brás Rosário.



Salvador está internado há um mês no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, à espera de um coração compatível. Sofre de insuficiência cardíaca e foi obrigado a afastar-se dos palcos.



Irmã é o grande apoio do cantor

Luísa Sobral é o grande apoio de Salvador e tem estado sempre a seu lado. Numa entrevista recente, a também artista mostrou-se confiante na recuperação do irmão e garante que até já está a compor uma nova música para o jovem. Luísa, recorde-se, é uma das poucas visitas autorizadas no hospital.



"Aparelho pode durar até 10 anos"

Brás Rosário explica que um dispositivo de assistência ventricular "pode durar até 10 anos". "Pode ser substituído, mas os especialistas continuam à procura de soluções mais sofisticadas" diz.



Cantor é primeiro na lista de espera

Salvador Sobral está há mais de um ano à espera para transplante de coração e, neste momento, já é o primeiro da lista. No entanto, a dificuldade reside em encontrar um dador compatível, uma vez que as especificidades são várias. O novo coração tem de ser proveniente de alguém em morte cerebral, que deverá ter menos de 35 anos.



Depois, há outros fatores a ter em conta como o tipo sanguíneo e o peso e a estatura do dador, que têm de ser idênticos aos de Salvador Sobral.



Depois de se encontrar um coração para o jovem cantor, não podem passar mais de três horas até à cirurgia e, no pós-operatório, Salvador terá de ser devidamente monitorizado, durante cerca de um mês, e tomar medicação específica para que o novo órgão não seja rejeitado.



Após todo este processo, o artista poderá levar uma vida praticamente normal, seguindo alguns cuidados.



PORMENORES

Doença

Salvador Sobral sofre de insuficiência cardíaca grave há mais de um ano. Desde então, está inscrito na lista de espera para um transplante.



Contactável

Antes de ser internado, Salvador mantinha-se contactável 24 horas por dia, uma vez que o coração compatível podia aparecer a qualquer momento.



Despedida

O adeus temporário do cantor aos palcos aconteceu no dia 8 de setembro, no Estoril. "Chegou a altura de entregar o meu corpo à ciência", disse.