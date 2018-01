Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bispo da IURD devolve criança adotada

Vera foi ‘devolvida’ ao lar porque filha biológica do bispo tinha ciúmes dela.

Por Débora Carvalho | 01:30

Vera foi das umas crianças a ser ‘devolvida’ ao lar da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), em Lisboa. Primeiro, foi levada para o Brasil pelo bispo Marcello Brayner e a mulher Luiza, mas acabou por regressar ao lar porque a filha biológica do bispo tinha ciúmes dela. Aos 12 anos, Vera foi ‘descartada’ e, pela segunda vez, sofreu a rejeição.



Durante três anos, Vera foi tratada pela família de acolhimento como uma princesa. Mudou-se com a família para um condomínio de luxo com piscina em São Paulo e estudou nas melhores escolas.



Marcello Brayner escolheu a criança pessoalmente. Nessa altura, o bispo e a mulher viviam em Portugal. Em 1990, Marcello foi chamado a liderar a IURD na cidade do Porto. Em entrevista, o bispo revela que a adaptação ao nosso país foi "muito difícil". "Tivemos de renunciar aos amigos, à família e a muitas outras coisas. Era uma terra diferente", conta Marcello num depoimento à Universal.



O bispo João Luiz Urbaneja liderou a IURD em Portugal até 1996, e Marcello Brayner foi o seu sucessor. É nesse ano que o bispo e a mulher vão para Lisboa e, apesar de já terem uma filha biológica, decidem adotar uma criança.



Vera já teria cerca de 8 anos quando conheceu Marcello e Luiza. Quando recebeu instruções de Edir Macedo, líder máximo da Igreja Universal, para regressar ao Brasil, Marcello já tinha ‘adotado’ Vera.



O bispo Brayner chegou há 36 anos à Universal. "Tinha muitos problemas na família. Estive num lar um pouco desajustado e a IURD foi a salvação", conta, acrescentado que foi na Igreja Universal que aprendeu "a ser pai e marido. Porque a IURD é a nossa universidade".



São várias as adoções falhadas no seio da Igreja Universal. Alguns dos menores adotados no lar ilegal da IURD, em Lisboa, podem ter sido abandonados. Alguns bispos e pastores dissidentes ficaram sem nenhum recurso financeiro.



Marcello Brayner é também um cantor

Além de partilhar a mensagem da Igreja Universal, o bispo Marcello Brayner é cantor. Existem várias músicas do bispo na internet.



Bispo da Universal tem filha biológica

O bispo Marcello Brayner e a mulher, Luiza, são pais de uma jovem chamada Marceli. Nas redes sociais não consta nenhuma foto de Vera.



"Não pode avocar nem tem poderes hierárquicos"

António Ventinhas, do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, diz que Joana Marques Vidal, que coordenava os tribunais de menores de Lisboa, à data das adoções ilegais, não podia avocar processos, nem tinha poderes hierárquicos.



"As funções de coordenação no Tribunal de Menores têm a ver com funções de organização, de fazer a ponte com várias entidades, de verificar o número de pendências. Não se pode pedir ao coordenador que conheça todos os processos, tanto mais que não tem poderes para os avocar. Nem sequer pode dar ordens aos magistrados", afirmou o magistrado, sábado à noite, na CMTV.



"O meu maior medo são as crianças cujos pais adotivos saíram da IURD"

Miguel Monteiro diz que a sua maior preocupação são as crianças adotadas no final dos anos 90, cujos pais saíram da IURD. "Quando deixavam a igreja ficavam com uma mão à frente e outra atrás. Muitas destas crianças desapareceram na internet e tememos que tenham sido abandonadas".



Miguel Monteiro, que tem um canal no YouTube intitulado Sr. Português, junta-se agora a outros dissidentes da Igreja Universal para tentar descobrir onde estão estas crianças. "Temos pessoas em várias partes do Mundo a fazer pesquisa. Apelamos também à denúncia, para que se consiga saber a verdade toda", afirmou em entrevista ao Correio da Manhã.



Edir compra apartamento de 7,9 milhões em Miami

É mais uma compra extravagante e polémica de Edir Macedo, um dos homens mais ricos do Brasil. O líder da IURD comprou o apartamento 4005 no edifício Porsche Design Tower, em Miami, Flórida, por 9,5 milhões de dólares, o equivalente a 7,9 milhões de euros.



Pelo menos 22 multimilionários de todo o Mundo já garantiram um imóvel num dos mais luxuosos edifícios de Miami. Nesta luxuosa propriedade, nos Estados Unidos, os moradores podem usar um elevador especial para os seus carros que dá acesso à porta do apartamento.



A compra da propriedade por Edir Macedo e a mulher, Ester Bezerra, provocou uma onda de indignação no Brasil, sobretudo nos críticos da Igreja Universal. A Porsche Design Tower é um edifício de 60 andares com uma vista deslumbrante sobre a praia. Possui três elevadores de carro, um cinema, um spa e uma piscina em quase todas as varandas.



A propriedade também oferece um serviço de manutenção dos automóveis. Os moradores nem precisam de sair de casa para mudar o óleo do carro. Os registos de propriedade adquirida pelo fundador da Igreja Universal do Reino de Deus dão revelam que o imóvel foi comprado a 30 de novembro de 2016. Este é já o segundo apartamento de Edir em Miami.