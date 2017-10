Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristina Ferreira é a mulher salva-vidas da TVI

“Só paro daqui a 20 anos”, garante a apresentadora.

Por Duarte Faria e Rita Silva Resendes | 01:30

Que Cristina Ferreira era um caso de estudo pelo sucesso que obtém em todos os projetos em que se envolve (e não são poucos), seja dentro ou fora da televisão, já o sabíamos. Mas a apresentadora arrisca-se a ficar na história da televisão portuguesa como o maior fenómeno de popularidade de que há memória.



Cristina Ferreira é, cada vez mais, sinónimo de liderança e sucesso garantido para a TVI. Não admira, portanto, que a estação de Queluz de Baixo a chame para ocupar os horários estratégicos em que o canal apresenta mais dificuldades.



Assim aconteceu na última década com ‘Você na TV!’ – a TVI passou a vencer o horário das manhãs com a dupla Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha. Já este ano, no período horário das 19h00 às 20h00, com ‘Apanha Se Puderes’, que apresenta ao lado de Pedro Teixeira, a TVI conseguiu reclamar uma vitória que lhe fugia há muitos anos para ‘O Preço Certo’, de Fernando Mendes, na RTP 1. E, agora, também aos domingos à noite, o concurso dos fins de tarde encontra outro espaço para arrebatar audiências.



E a TVI agradece. É que a aposta em ‘Biggest Deal’, o novo reality show apresentado por Teresa Guilherme – que, ao que a ‘Sexta’ apurou, está descontente com os fracos resultados alcançados pelo seu novo programa – revelou-se um fracasso desde a estreia. A estação de Queluz de Baixo viu-se então obrigada a ‘chutar’ ‘Biggest Deal’ para os sábados ao fim da noite e recuperar o peso-pesado ‘Apanha Se Puderes’ para voltar à guerra. E lá veio Cristina para aquilo que tão bem sabe: resgatar um horário em que, desde o passado fim de semana, enfrenta também a concorrência feroz do ‘The Voice Portugal’, na RTP 1, assim como a nova temporada de ‘Vale Tudo’, na SIC.



Mas o sucesso de Cristina Ferreira nas noites de domingo não é novo. Já antes a apresentadora tinha sido líder de audiências neste competitivo horário, com ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’, ao lado do seu eterno companheiro das manhãs, Manuel Luís Goucha, e em ‘Dança com as Estrelas’. Estes formatos, de resto, poderão voltar com uma nova temporada no próximo ano. "Ando a fazer mil e uma coisas, quase não tenho tempo para nada. Mas só paro daqui a 20 anos", afirmou à ‘Sexta’ a apresentadora.



"Neste momento não há ninguém em Portugal que atraia tanto público como a Cristina e a TVI sabe disso. Por isso, é normal que a direção jogue com o seu principal nome em vários tabuleiros, nomeadamente naqueles em que apresenta mais dificuldades para vencer as audiências", explicou à ‘Sexta’ fonte da estação. "Enquanto a Cristina continuar a trazer público e lhe for possível assumir vários projetos, a TVI vai continuar a ter nela o seu porto seguro", acrescenta a mesma fonte. Já Helena Forjaz, diretora de comunicação da TVI, reconhece a importância que Cristina Ferreira – "mas também o Pedro Teixeira" – têm tido na captação de audiências para a TVI. "



A dupla de apresentadores, aliada a uma boa produção e a um formato muito interessante fazem de 'Apanha Se Puderes' um formato de extrema eficácia. Os números falam por si", afirma a responsável da estação.

O concurso é líder de audiências ao fim da tarde, com uma média de 775 100 telespectadores (24% de share), de acordo com os dados disponibilizados da GfK.



Ao domingo tem registado sempre mais de um milhão de telespectadores. No passado fim de semana 1 170 500 pessoas (24,8% de share) sintonizaram a TVI no horário, o que deixou ‘Apanha Se Puderes’ bem à frente de ‘The Voice Portugal’, com Catarina Furtado e Vasco Palmeirim, e ‘Vale Tudo’, com João Manzarra.