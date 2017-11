Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dolores Aveiro magoada com Cristiano Ronaldo

Com o nascimento de Alana Martina, Georgina afirmou-se como a nova patroa de La Finca e, num momento-chave, afastou a sogra.

Por Rute Lourenço e Vânia Nunes | 01:30

Os últimos tempos não têm sido fáceis para Dolores Aveiro que, apesar de publicamente tudo fazer para se mostrar sorridente e feliz, sofre com a rejeição da nora, numa altura em que a família celebra o nascimento de Alana Martina, o quarto filho de CR7.



Segundo a ‘Vidas’ apurou, Georgina Rodríguez, de 23 anos, não quer a sogra a tempo inteiro na moradia de La Finca e não o esconde, razão pela qual Dolores tem passado cada vez mais tempo na Madeira. Aos melhores amigos, já não consegue disfarçar que se sente magoada com Gio, mas também com o filho, que sente que está a tomar o partido da namorada.



"A Dolores está triste. Não gosta muito de falar sobre o assunto, principalmente porque tudo isto tem a ver com o filho, que é a luz dos seus olhos. Mas não deixa de se sentir magoada. Porque fez tudo pelos netos, deixou de viver na Madeira para criar o Cristianinho e agora é como uma rejeição. Não se sente bem-vinda naquela casa e isso magoa-a", diz uma fonte, acrescentando que a razão pela qual Georgina e Dolores se zangaram está em segredo absoluto.



"É um tema tabu, ninguém sabe e ninguém fala. Mas aconteceu qualquer coisa, já durante a gravidez da Gio, e o Ronaldo tomou o partido da namorada. Desde então, nunca mais se falaram. No estádio, até podem sentar-se lado a lado, para tentar camuflar a distância, mas não trocam uma única palavra. É demais evidente o mal-estar entre as duas. Já ninguém se esforça para disfarçar".



Ciente de que não é bem recebida na casa de Ronaldo, Dolores evita estar tanto tempo em La Finca e refugia-se nas suas raízes, na Madeira. E mesmo quando está em Madrid, as coisas são bem diferentes do passado. Prova disso foi o momento do parto de Alana Martina, há uma semana. Contra todas as expectativas, Dolores foi afastada do nascimento da neta mais nova e ‘substituída’ pela mãe de Georgina, que esteve sempre ao lado da filha.



"A Dolores só conheceu a neta dois dias depois, algo impensável... No nascimento do Cristianinho e dos gémeos, ela foi a primeira pessoa a pegar nos bebés. E agora nem sequer esteve presente. Isto não faz sentido", diz uma outra fonte, que teme que, num futuro próximo, Gio ganhe ainda mais protagonismo.



"Até agora, a Georgina era apenas a namorada do Ronaldo, mas agora é também a mãe da Alana, além de que se assume como mãe dos outros meninos. Ganhou estatuto, protagonismo e sabe disso. Temos um pouco de receio que se torne na patroa lá de casa e afaste ainda mais a Dolores e toda a família. Até porque toda a gente sabe que, em breve, irá acontecer o casamento. A Gio tem o peso que, até aqui, nenhuma mulher teve na vida do Ronaldo".



IMAGEM DA FELICIDADE

Enquanto Dolores perde destaque e protagonismo, Georgina Rodríguez vive o momento mais feliz da sua vida com a chegada de Alana Martina. Ainda na maternidade, a espanhola mostrou uma fotografia com a bebé ao colo e o texto ternurento que escreveu fez com que conquistasse ainda mais popularidade.



"Ser mãe e criar durante todo este tempo as crianças lá de casa fez-me sentir uma felicidade suprema. E agora, com a chegada da Alana Martina, estamos todos completos e mais felizes", escreveu.



Mas a parte do texto que mais surpreendeu foi o facto de ter referido que foi muito bom contar com o apoio da sua mãe nos primeiros tempos de vida da bebé. "Todos entenderam isso como uma tomada de posição. A Gio chamou a mãe, de quem nem sequer é muito próxima, e afastou a Dolores. No momento do parto, mostrou firmeza".