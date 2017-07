"É natural que, nesta profissão, o aspeto abra algumas portas", diz Isaac Alfaiate

Foi chamado por fotografia para fazer ‘Morangos com Açúcar’ mas tem conseguido mostrar que é mais do que uma cara bonita.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

PERFIL

Isaac Alfaiate nasceu em Beja a 11 de dezembro de 1988 e cresceu em Faro. Estreou-se na moda ainda adolescente e aos 16 anos deu o salto para a representação em ‘Morangos com Açúcar’. Fez várias novelas, entre as quais ‘Anjo Meu’, ‘Destinos Cruzados’ e ‘A Impostora’. No teatro, entrou em ‘Branca de Neve no Gelo’ e foi o único português no elenco de ‘Rock in Rio – O Musical’. Divorciado de Lúcia Garcia, namora com Inês Abrantes, formadora de kickboxing.

Totalmente concentrado na sua personagem da série ‘Inspetor Max’, da TVI, Isaac Alfaiate diz que não é pessoa de fazer muitos planos. Mas também não está parado à espera que as coisas caiam do céu. Caso lhe falte o trabalho como ator, tem algumas cartas na manga...Não. A minha mãe sempre gostou desse nome, e eu também gosto. Não há muitos.O mesmo que todos os rapazes, acho. Quis ser veterinário, porque sempre gostei de animais, depois quis ser jogador de futebol... Até joguei no Farense vários anos e sonhava em ser profissional.Por acidente. A minha mãe é muito bonita, não é por ser minha mãe, mas é mesmo. Ao longo da vida teve vários convites de agências de modelos, inclusive para ir para o estrangeiro, mas nunca quis. Nem sequer gosta de tirar fotografias… Mas quando houve um concurso para jovens fez questão que eu me inscrevesse.Sempre liguei à imagem, sempre gostei de roupa, de fotografia. Na altura, foi mais a fotografia que me fascinou. Ainda hoje me fascina.Mediano. Passei os anos todos e as disciplinas de que mais gostava eram línguas. A matemática nunca foi o meu forte…Nunca. Quando era bebé caí do berço e parti a clavícula, mas depois disso nunca mais parti nada. O que é espantoso dado que toda a vida pratiquei desporto. Fiz entorses, ruturas, mas nunca parti um osso.Foi muito rápido. Ganhei o concurso de moda e passado ano e meio estava a entrar nos ‘Morangos’. Eu era fã da série, por isso quando a minha agente me ligou a dizer que tinha sido escolhido, por fotografia, para fazer um casting para protagonista, adorei.Depois de entrar no mundo da moda é normal começar a pensar-se noutros caminhos… Gostei muito de fazer os ‘Morangos’, embora tenha ficado assustado com os horários. Como protagonista gravava muitas horas e só tinha uma folga por semana. Lembro-me de chegar ao fim da série completamente exausto.Terminei o 9.º ano e depois, como o meu pai é mediador de seguros, fui fazer um curso de especialidade em Banca e Seguros. É um curso de três anos, equivalente ao 10.º, 11.º e 12.º anos. Terminei-o já em Lisboa, conciliando com as gravações da série, e fiquei-me por aí. Como, felizmente, nunca mais parei de trabalhar, não consegui voltar aos estudos.É o curso Manz, de ano e meio a dois anos, muito intensivo e que me abre as mesmas portas que se abrem a uma pessoa com uma licenciatura em desporto. Aborda saúde, nutrição, exercício físico... É muito completo.Sim.Sempre joguei à bola, como já disse, e em miúdo também pratiquei karaté. Mais tarde apaixonei-me pelo ginásio e fazia cardio, musculação… Há dois anos e meio comecei a praticar kickboxing e agora é o que faço mais.Não. Podia ter sido, mas por acaso não foi.Claro que sim. Uma vez que somos ambos apaixonados pelo desporto e uma vez que ela tem formação em gestão do desporto... Parece lógico.Uma das razões pelas quais ainda não se avançou com a ideia é essa. Se calhar, ainda não estou pronto. É algo que quero fazer mais tarde e que estará necessariamente em segundo plano.Felizmente não.As duas coisas. É fundamental ter um fundo de maneio, mas, pessoalmente, nunca tive problemas em arregaçar as mangas. Se me faltarem projetos como ator? Tenho bom corpinho para trabalhar e não tinha qualquer espécie de problema em fazer outro tipo de coisa.Pode ter acontecido no início. É natural que, nesta profissão, o aspeto abra algumas portas, mas compete a cada um provar que vale mais do que o aspeto. E, com 14 anos de profissão, acho que já ultrapassei essa fase.Qualquer ator ambiciona trabalhar fora do País e Hollywood é o expoente máximo da nossa arte, mas há outros mercados apetecíveis. Como o espanhol, o brasileiro…Tenho no Brasil. Estive lá no ano passado, nos ensaios do espetáculo ‘Rock in Rio – O Musical’, e acho que é uma questão de tempo até as coisas acontecerem.