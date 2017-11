Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Estamos mais felizes e completos”, diz namorada de Ronaldo

Georgina e Cristiano Ronaldo levaram ontem a pequena Alana Martina para casa, pelas 20h00.

Por Ágata Rodrigues | 01:30

Ao longo de todo o dia de ontem, dezenas de jornalistas não arredaram pé da porta do Hospital Quirón, em Madrid, para conseguir a primeira imagem de Alana Martina com os pais à saída da maternidade. Mas quando, pelas 20h00, o casal finalmente foi para casa com a bebé, conseguiu passar despercebido.



CR7 primou pela discrição na saída, mas horas antes Georgina, de 23 anos, fez a delícia dos fãs ao publicar a primeira fotografia com a bebé ao colo. "Ser mãe e criar os bebés lá de casa fez-me sentir uma felicidade suprema. E agora, com a chegada da Alana Martina, estamos completos e mais felizes", escreveu a espanhola, acrescentando: "Estamos muito agradecidos a Deus pela saúde da nossa bebé e, claro, dos três lá de casa a quem estou desejosa de abraçar e encher de beijos".



No ‘post’, Georgina agradece ainda à família e em especial à mãe, que diz ter estado sempre a seu lado. "É maravilhoso ver como a minha mãe acalma a Alana no seu peito. Não trocava esta sensação por nada. Amo os meus pais e a minha família".



Ao final do dia de ontem, a imagem de Gio com a bebé ao colo contava com meio milhão de ‘gostos’ e mais de seis mil comentários, quase todos a elogiar a beleza da jovem, apenas dois dias depois de ter dado à luz o quarto filho de Cristiano Ronaldo.



Dolores conhece a neta mais nova

Depois de dois dias em silêncio, Dolores partilhou nas redes sociais que foi visitar a neta, Alana Martina. No entanto, houve quem a criticasse por apenas divulgar uma fotografia no elevador do hospital, em vez de uma imagem com a bebé.



Recorde-se que Dolores mantém uma relação tensa com a nora.



Ronaldo troca de advogados

Acusado de evasão fiscal, Cristiano Ronaldo decidiu mudar de estratégia na sua defesa e requisitou os serviços de um dos escritórios de advogados mais conceituados de Espanha, ‘Equipo Económico’.