Eurovisão quer Salvador Sobral em palco

Salvador promete para breve novidades sobre concertos. Presença na Eurovisão de 2018 dependerá da condição física.

Afastado dos palcos desde 8 de setembro do ano passado - dia em que deu o seu derradeiro concerto antes de entregar "o corpo à ciência", como na altura anunciou -, Salvador Sobral ainda não sabe quando poderá voltar ao trabalho. Em situações de transplante de coração, o habitual é que os doentes só retomem as rotinas três a seis meses após receberem alta hospitalar. Mas o período de convalescença depende de caso para caso e poderá ser mais lento ou rápido do que o previstos pelos médicos.



Certo é que, apesar de concentrado, para já, na recuperação, Salvador está ansioso pelo regresso à estrada. E, no comunicado publicado no Facebook, promete revelar em breve "novidades sobre o regresso aos palcos". Recorde-se que o músico de 28 anos cancelou vários concertos em 2017 para poder repousar enquanto aguardava pelo transplante de coração.



De resto, é ainda incerta a presença de Salvador Sobral no festival da Eurovisão da Canção que se realiza na Altice Arena, em Lisboa, a 8, 10 e 12 de maio. Para já, as previsões dos responsáveis da RTP, "face às notícias dos últimos dias", são "muito otimistas".



"Depende absolutamente do estado de saúde do Salvador, mas nós temos toda a vontade de contar com ele", refere Gonçalo Madaíl, responsável criativo da Eurovisão 2018, que estava presente em Kiev, Ucrânia, quando o cantor de ‘Amar Pelos Dois’, canção escrita pela irmã Luísa Sobral, se tornou no primeiro português vencedor do festival.



E caso possa mesmo ir à Eurovisão, "a complexidade da apresentação de Salvador" dependerá, reafirma Gonçalo Madaíl, "da sua condição física". Luísa Sobral também poderá marcar presença no evento.



Namorada do artista tem sido o maior apoio

A paixão entre Salvador Sobral e Jenna Thiam tornou-se pública no Festival Eurovisão, quando o casal foi visto junto pela primeira vez. Agora, a atriz francesa, de 26 anos, tem sido um dos grandes apoios de Salvador, acompanhando o namorado ao longo de todo o processo que culminou com o transplante.



Além da companheira, os pais do cantor foram presenças diárias no hospital, assim como a irmã, Luísa. Depois de ter vivido um pesadelo ao longo do último ano, a família começa agora a respirar de alívio com a recuperação de Salvador Sobral.



Espetáculos cancelados

Salvador Sobral cancelou no ano passado cerca de uma dezena de concertos agendados de norte a sul do País e ilhas.



Canção faz sucesso

‘Amar Pelos Dois’ continua a ser um sucesso mundial. No Brasil é música do genérico da novela da TV Globo ‘Tempo de Amar’.



Trabalho reeditado

O disco de estreia de Alexander Search, projeto de Júlio Resende com Salvador Sobral, foi reeditado esta semana pela Sony Music. Álbum ao vivo de ‘Excuse Me’ saiu em dezembro.