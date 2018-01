Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fábio Rochemback arguido por lutas ilegais de galos

Ex-futebolista do Sporting ‘Roca’ suspeito de estar em evento.

Por Miguel Curado | 01:30

O ex-futebolista do Sporting Fábio Rochemback (conhecido como ‘Roca’), foi preso, constituído arguido e autuado por participar em lutas de galos, com apostas ilegais a dinheiro.



O antigo jogador brasileiro, de 36 anos, já afastado dos relvados, esteve entre as cerca de 100 pessoas identificadas, no fim de semana passado, numa operação desenvolvida pelo Ministério Público do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Polícia Civil.



Em 2011, as autoridades já tinham apreendido galos de combate numa propriedade de Rochemback, no mesmo estado, de onde o antigo futebolista é natural.



Desta feita, a intervenção policial permitiu a apreensão de 89 galos de combate, 50 mil euros, liamba, uma espingarda e material destinado a promover as lutas. Juarez Rochemback, pai de Fábio, negou aos jornais locais que o filho tenha estado presente.



PORMENORES

Crime ambiental

A lei brasileira classifica como crime ambiental a prática ou organização de lutas de galos a dinheiro. A penalização prevista é a aplicação de coima.



Realizado num pavilhão

O evento de lutas de galos no qual Fábio Rochemback terá estado presente ocorreu no pavilhão Arena Três Capões, na cidade de Palmeira das Missões.



Carreira no Sporting

Fábio Rochemback jogou no Sporting entre as temporadas de 2003 e 2005. Regressou na época de 2008/2009.