Famosas ainda mais sexy aos 40 anos

Estão mais ousadas do que aos 20 anos e exibem curvas de sonho. Prova de que a idade é apenas um número.

Por Vânia Nunes | 01:30

Chegou aos 40 anos e sente-se "melhor do que com 20". Cristina Ferreira tem exibido uma forma física invejável e faz suspirar muitos seguidores. O principal rosto das TVI não poupa esforços para ter uma imagem cada vez mais sensual e os resultados estão à vista. As mudanças começaram há vários anos e o segredo do sucesso passa por ser disciplinada, tanto no que toca ao exercício físico como à alimentação. Com a agenda cheia com cada vez mais compromissos, quase diariamente Cristina Ferreira reserva uma hora para treinar com o personal trainer Nuno Neves. Além disso, aos fins de semana não prescinde de fazer caminhadas na zona onde mora, na Malveira.



Quanto à alimentação, há mais de seis anos decidiu que devia ter um estilo mais saudável e entregou-se aos cuidados da nutricionista Iara Rodrigues. Desde então, faz questão de preparar marmitas para levar para o almoço nos estúdios da TVI. Mas Cristina também abre exceções e admite que não resiste a um "bom bitoque" e à comida típica da mãe. Depois, há outros pequenos segredos de beleza que a apresentadora mantém: recusa colocar maquilhagem quando não está a trabalhar e vai ao cabeleireiro hidratar o cabelo uma vez por mês.



Quanto à pele, admite que tem poucos cuidados, mas limpa e hidrata o rosto diariamente. "De vez em quando coloco um sérum", admitiu, acrescentando: "Tenho a pele fina e seca". E, quando tem que ir a um evento e tem a pele "demasiado branca", usa um spray bronzeador. No que toca ao estilo, como tem mostrado nos últimos anos, gosta de arriscar e de estar atualizada quanto ao que se está a usar.



Mas Cristina tem rivais à altura na televisão. É o caso de Catarina Furtado, que adota looks cada vez mais arrojados, muitos deles com transparências, sempre que aparece na televisão ou em eventos públicos. E a sua silhueta invejável não tem passado despercebida a algumas marcas. No ano passado, por exemplo, assinou um contrato com uma cadeia de roupa interior. Numa entrevista recente, Catarina Furtado admite que faz questão de andar sempre arranjada. "Gosto de cuidar de mim. Sempre me arranjei, mas sem excessos. Trato do meu corpo e da minha pele. São pequenas coisas que me fazem bem. E a maneira como nos apresentamos também muda o olhar do outro. Não é apenas uma questão estética, é uma atitude que nos faz sentir mais seguras. Não vou a um café desmazelada. Acho que é um exemplo que passo também à minha filha. Mas não sou escrava da imagem".



Fernanda Serrano tem sido outro dos nomes a fazer furor pela sua imagem nos últimos tempos. A atriz de 44 anos foi convidada pela TVI para interpretar uma personagem ousada, com a qual terá de mostrar o corpo em cenas de sexo. E do que já pôde ser visto em ‘Jogo Duplo’, Fernanda Serrano continua a provar que é uma das mulheres mais sexy do País. Mas segredos de beleza admite ter poucos: tenta ter uma alimentação equilibrada e cuida dos quatro filhos.