Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gás mata jovem promessa do surf

Festa de Passagem de Ano entre grupo de amigos tira a vida a Tânia Oliveira, de 20 anos.

Por André Filipe Oliveira e João Carlos Rodrigues | 01:30

A promissora carreira de Tânia Oliveira, vice-campeã nacional de surf em 2015, foi travada por uma avaria num esquentador durante a noite de Passagem de Ano.



A jovem, de 20 anos, estava em casa de amigos, em Ponta Delgada, nos Açores, quando decidiu ir tomar banho. Foi o irmão que, várias horas depois e estranhando a demora, arrombou a porta dessa habitação e a encontrou já inanimada. Tânia terá sido vítima de inalação de monóxido de carbono, não resistiu e morreu.



Os bombeiros e a PSP foram acionados mas já nada havia a fazer. Segundo o CM apurou, a investigação da Polícia Judiciária descartou logo a hipótese de suicídio, bem como a ação intencional de terceiros. Tudo aponta para que se tenha tratado de um acidente provocado por uma avaria. Só as perícias poderão aferir se houve negligência de alguém na montagem ou manutenção do sistema de gás e do esquentador.



Fonte próxima da jovem relatou ao CM que o alerta foi dado pelo irmão da vítima às primeiras horas de segunda-feira, dia 1 de janeiro. Tânia estaria numa outra festa na companhia do namorado e de amigos. Nenhum se terá apercebido da situação. Quando o jovem se apercebeu da demora da irmã já era tarde de mais.



As cerimónias fúnebres ainda não estão marcadas uma vez que ontem, até à hora de fecho desta edição, o corpo ainda não tinha sido libertado pelo Instituto de Medicina Legal, onde foi autopsiado.



PORMENORES

Federação reage

"O mundo do surf acaba de perder um jovem talento. A FPS solidariza-se com a sua família e amigos neste momento de dor profunda", lamentou ontem à tarde a Federação Portuguesa de Surf.



Hotelaria

Para provar aos pais a sua independência, desde que terminou os estudos que a jovem, de 20 anos, começou a trabalhar numa conhecida unidade hoteleira de Ponta Delgada, nos Açores.



Ginástica

Até descobrir uma grande aptidão para o surf, a jovem micaelense praticou durante vários anos ginástica aeróbica, tendo participado por diversas vezes em competições regionais.