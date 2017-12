Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gémeas de Luciana Abreu lutam pela vida

Bebés de Lucy nasceram de urgência, dois meses antes do tempo previsto.

Por João Monteiro de Matos e Rute Lourenço | 01:30

Luciana Abreu enfrentou este sábado um dos dias mais dramáticos da sua vida com as gémeas a nascerem prematuras, às 29 semanas (dois meses antes do previsto), com cerca de 1 kg.



Segundo o CM apurou, a atriz, de 32 anos, foi internada de urgência na passada sexta-feira, no Hospital de Cascais, devido ao facto de as bebés sofrerem do síndrome da transfusão feto-fetal agudo [quando os embriões partilham a mesma placenta e o fluxo sanguíneo não é distribuído de forma igual], mas face à gravidade da situação acabou por ser transferida, ontem, para a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, onde o CM confirmou que as gémeas nasceram pelas 20h30.



"Estão na incubadora, são muito pequeninas. Se o parto não ocorresse, não se salvavam. A mãe, para já, está bem, mas as bebés ainda não estão livres de perigo", revelou fonte hospitalar. Uma outra fonte explicou que, face ao imprevisto da situação, Lucy ainda não escolheu o nome das gémeas.



As bebés – fruto da relação com Daniel Souza – lutam pela vida na maternidade e estão com "prognóstico reservado", segundo revelou o Hospital de Cascais ao CM. Já a Maternidade Alfredo da Costa não quis prestar esclarecimentos sobre o estado de saúde das filhas da atriz.



O drama de Luciana Abreu no Natal foi partilhado pela própria através das redes sociais, num relato emocionado. "Sem rodeios, fui internada de emergência no Hospital de Cascais. Neste momento, as gémeas correm risco de vida porque estão a sofrer do síndrome da transfusão feto-fetal. Lutarão pelas suas vidas com a bênção de Deus", escreveu pelas 14h00 de ontem, antes de as bebés terem nascido.



Católica, a atriz – que já é mãe de Lyonce, de seis anos, e de Lyannii, de cinco, garante que neste momento se apoia na fé para acreditar que as filhas vencerão.



Anúncio da gravidez feito em julho

Foi em julho, pouco depois de ser conhecido o novo amor de Luciana Abreu, que a atriz anunciou que estava grávida. O anúncio foi feito através de um vídeo em que o casal demonstrou a sua felicidade.



Atriz casa-se pela igreja com Daniel

Luciana Abreu e Daniel Souza casaram-se no final de outubro na igreja de Santo António do Estoril. Já grávida das gémeas, a atriz confidenciou à comunicação social que o momento "correspondeu às expectativas" e que "sempre sonhou" com aquele dia.



Agradece carinho dos seguidores

Luciana Abreu foi partilhando com os seguidores as complicações que viveu durante a gestação e agradeceu todo o carinho que recebeu. A cantora foi sempre muito acarinhada pelos fãs.



Estrela de ‘Floribella’ mostra cumplicidade com as duas filhas

Lyonce e Lyannii estão sempre presentes na vida da atriz e cantora. Na altura em que lançou o primeiro álbum de originais, ‘LA’, no Casino Estoril, a artista chamou a palco as duas filhas, que cantaram com ela uma das músicas favoritas: ‘Sunshine’.



Gravidez "de alto risco" com várias complicações

Desde o início que Luciana Abreu soube que não iria ter uma gravidez fácil. À espera de gémeas, a cantora, de 32 anos, revelou que apresentava várias complicações como placenta prévia [que provoca obstrução do colo do útero e pode gerar sangramentos] e enjoos severos, numa gestação considerada de "alto risco" e agravada ainda pelo facto de Luciana Abreu sofrer de cólicas renais.



Agora, soube-se através do texto colocado por Lucy nas redes sociais que sofreu de gestação de gémeos monocoriônica, que acontece em um em dez mil casos e que implica que os embriões tenham de partilhar a mesma placenta.



"Acontece quando há apenas uma placenta e um dos embriões pode de-senvolver-se mais do que o outro porque a divisão do fluxo sanguíneo não é equilibrada entre os bebés", começa por explicar o médico ginecologista obstetra Luís Ferreira Vicente, acrescentando que este tipo de gestações têm de ser "muito bem acompanhadas" com os bebés a correrem sérios riscos de nascerem prematuros. "Pode haver riscos de um dos embriões morrer durante a gravidez e ter de se proceder ao parto para se tentar salvar o outro".



O médico sublinha o avanço da Neonatologia e garante que a taxa de sobrevivência dos bebés prematuros é cada vez maior. No entanto, e dependendo de caso para caso, estes poderão ficar com sequelas.



PORMENORES

Enjoos severos

Com uma gravidez de alto risco, Luciana Abreu afirmou ainda que sofreu de enjoos severos durante a gestação.



Placenta prévia

Lucy teve várias complicações entre as quais placenta prévia, que provoca uma obstrução do colo do útero e pode gerar sangramentos.



Diagnóstico

Sabe-se agora que Luciana viveu uma gravidez monocoriônica, que ocorre quando os gémeos têm de partilhar a mesma placenta, com risco de um se desenvolver menos.



Cólicas renais

A cantora revelou que, ao longo dos últimos sete meses, teve cinco crises de cólicas renais, que a obrigaram a ser internada de urgência.



Risco

Devido às complicações, Luciana Abreu passou os últimos tempos em repouso.