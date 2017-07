Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gentil Martins critica procriação de Ronaldo

Maternidade de substituição condenada por pediatra.

01:36

O cirurgião Gentil Martins condena o recurso a barrigas de aluguer, como é o caso de Cristiano Ronaldo, classificando-o por isso como "um estupor moral". O internacional português tem três filhos, alegadamente todos de barrigas de aluguer nos EUA. E deverá ser pai novamente muito em breve, mas desta vez fruto da relação com Georgina Rodríguez.



O antigo bastonário da Ordem dos Médicos reiterou ontem ao CM as declarações contra a maternidade de substituição, embora seja permitida por lei. "Discordo totalmente. Julgo viver num país livre, em que posso exprimir a minha opinião como pediatra e ser humano", afirmou ao CM, reagindo às críticas levantadas após uma entrevista ao ‘Expresso’.



O cirurgião, que criticou CR7, sublinhou que "isso nada tem a ver com os excecionais méritos desportivos de Ronaldo, nem com a sua generosidade para com instituições sociais e crianças com dificuldades".



O CM procurou obter uma posição junto da Gestifute, empresa de gestão de carreiras de desportistas profissionais, entre os quais Cristiano Ronaldo, mas até ao fecho desta edição não obteve uma posição.



Gentil Martins, 87 anos, esclareceu também a posição sobre a homossexualidade, que considera "uma anomalia". "Lamento quem sofra com essa questão, que continuo a considerar anómala, sem no entanto deixar de respeitar os seres humanos que são", acrescentou.



"Em casos de pessoas que não apresentam uma ambiguidade sexual à nascença, a homossexualidade é um desvio da personalidade, como os sadomasoquistas ou as pessoas que se mutilam", entende o cirurgião.