Georgina Rodríguez, a mulher que mudou Ronaldo

Em um ano, engravidou, foi mãe e amigos dizem que transformou CR7 num pai de família.

Por Rute Lourenço | 01:30

Quando, em novembro do ano passado, Ronaldo foi fotografado aos beijos com uma morena na Disney, todos achavam que se tratava de mais um affair na vida do craque. Mas a verdade é que, em um ano, os amigos dizem que Georgina Rodríguez mudou CR7, transformando-o num pai de família.



Em poucos meses, a então funcionária da Gucci, de 23 anos, conseguiu aquilo que Irina Shayk não foi capaz em cinco anos: fazer Ronaldo desejar ser pai pelas vias naturais.



Pouco antes de conhecer Gio, o craque já tinha estado numa clínica de Miami para ‘requisitar’ uma nova barriga de aluguer, mas o facto de os gémeos virem a caminho não demoveu Ronaldo de seguir os seus instintos e ter um filho com Georgina.



Ao longo do último ano, Gio conquistou Ronaldo, o filho, Cristianinho – que já a trata por mãe – e só a relação tensa com a sogra Dolores destoa numa história de amor, por muitos vista como cor-de-rosa.



Sem o estatuto de estrela de Irina ou as curvas da ex-namorada, Nereida, Gio prima pela discrição, mas já inscreveu o seu nome na história de vida do craque, ao ser a mãe de Alana.





O próximo passo é o casamento.