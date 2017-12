Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo abre cordões à bolsa no ano novo

Segunda atualização da pensão eleva aumento para seis ou dez euros.

Por Beatriz Ferreira | 01:30

O Governo vai abrir os cordões à bolsa no próximo ano. Além do aumento dos rendimentos, por via da subida do salário mínimo e das novas tabelas de IRS, as pensões e as prestações sociais também vão subir. No caso dos pensionistas, na maioria das situações vai haver dois aumentos, em janeiro e em agosto.



Quem recebe até 643,35 euros verá a pensão subir 1,8% em janeiro. A este valor junta-se nova atualização em agosto: até seis euros para as pensões mínimas; ou até dez euros no caso das restantes reformas até 643,35 euros.



Já, por exemplo, um pensionista que ganhe 263,32 euros mensais, receberá mais 4,48 euros por mês até julho. Em agosto, acrescerá a este valor 1,52 euros (perfazendo seis euros).



No caso das pensões até 643,35 euros, além do aumento de janeiro, em agosto haverá nova atualização que perfaça dez euros. Assim, quem ganhar 400 euros por mês, receberá mais sete euros mensais até julho.



Em agosto, passa a receber mais 3 euros, totalizando, assim, dez euros. A medida chegará a 1,6 milhões de pessoas, diz o Governo.



Abono pode subir até 37,56€/mês

O abono de família vai crescer em 2018, sendo a subida mais significativa no grupo das crianças dos 12 aos 36 meses. O aumento pode chegar aos 37,56 euros no primeiro escalão.