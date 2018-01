Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo quer afastar Joana Marques Vidal

Ministra da Justiça diz que Constituição não permite renovação de mandato e abre a porta à sucessão.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Magistrados ouvidos pelo CM temem que sejam razões políticas e as sucessivas investigações que atingiram a elite política e económica do nosso país que ditam a tentativa de afastamento de Joana Marques Vidal de um segundo mandato à frente da Procuradoria-Geral da República.



A razão invocada por Francisca Van Dunem, ministra da Justiça, numa entrevista concedida ontem à TSF - "não há sustentação na Constituição para a renovação do mandato" - não convence o Ministério Público. Porque a lei não define qualquer limite, o que acontece por exemplo no Tribunal de Contas - a redação da lei é igual à que estabelece as regras da procuradora-geral da República - mas aí a presidência tem sido alvo de renovação de mandatos.



"No caso do Tribunal Constitucional, a lei é clara e por esse motivo não pode ser renovado o mandato", disse ao CM um magistrado que pediu para não ser identificado.



A tensão é evidente. O Governo não deverá propor o nome de Joana Marques Vidal, como base no argumento constitucional, mas pode haver lugar a um impasse. Porque Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, poderá entender de forma diferente - que a Constituição não impede - e esperar pela renovação de mandato.



A guerra de bastidores já começou e já se perfilam alguns nomes para suceder à PGR. Joana Marques Vidal, magistrada que veio da área dos menores, deixou uma marca na investigação criminal e abalou muitos dos poderes instalados do nosso país.



Deu ‘carta branca’ aos magistrados para avançar com as investigações independentemente dos protagonistas e manteve a serenidade perante os ataques cerrados feitos durante o inquérito que visava José Sócrates.



Joana Marques Vidal, filha de um ex-diretor da Polícia Judiciária e irmã do magistrado que coordenou a ‘Face Oculta’, continua em funções pelo menos até outubro.



Recua e desautoriza ministra da Justiça

António Costa, no Parlamento, desautorizou a ministra da Justiça. Disse que o Governo ainda não tinha uma posição formada sobre o assunto e que as afirmações de Van Dunem foram apenas ‘opiniões jurídicas’.



"Comentário serve para tirar força"

Um comentário ‘desajustado’, que visa apenas ‘tirar força à PGR’. Paulo Morais, cofundador e vice-presidente da Direção - Transparência e Integridade Associação Cívica acusa o Governo de querer instrumentalizar o Ministério Público.



"É um mau princípio", conclui.



Não valida escutas a José Sócrates

Pinto Monteiro, o antecessor de Marques Vidal na PGR, não validou a investigação a José Sócrates e concordou com a destruição das escutas ordenada pelo presidente do Supremo, no caso ‘Face Oculta’.



‘Elites’ acusadas vão para julgamento

Sócrates, Salgado ou Zeinal Bava. Apenas alguns entre os muitos que nos últimos anos viram terminar o clima de impunidade que existia em Portugal. Uma Justiça que não olha a protagonistas é a grande marca deixada pela primeira mulher à frente do Ministério Público.



Joana Marques Vidal mudou a coordenação nas grandes estruturas de investigação - como o DCIAP - e conseguiu, em final de mandato, ver o caso Marquês chegar à fase de instrução.



Imune a polémicas, a magistrada não pôs travão a investigações em diferentes áreas políticas. Também nomes maiores do PSD, como Duarte Lima, foram acusados de crimes económicos, atingindo também as investigações empresários mediáticos, autarcas e clubes de futebol.



Até os Serviços Secretos não escaparam à saga. Só não foram investigados, porque Costa não deixou.