Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Isenção do IMI dada no dia do mail de Vieira

Câmara de Lisboa deu isenção do imposto no dia 24 de março, data em que Tiago Vieira informou o pai por mail.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

A Câmara de Lisboa aprovou a atribuição da isenção do IMI ao prédio da família de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, no dia em que este recebeu o mail do filho que está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ), no processo dos mails do Benfica.



Foi a 24 de março de 2017 que a diretora municipal de Finanças, Paula Reis Costa, assinou o despacho autorizando a isenção total de IMI de 18 118 euros, relativo a cinco anos, ao imóvel sito na rua do Sol a Santa Catarina, em Lisboa.



Nesse mesmo dia, o Departamento de Receita e Finanças da autarquia informou a Realitatis, empresa da família do presidente do Benfica que é dona do prédio, e os Serviços de Finanças de que fora atribuída a isenção do IMI ao dito imóvel.



A decisão da autarquia foi tomada um mês depois de Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica, ter enviado um mail a João Paulo Saraiva, vereador com o pelouro das Finanças, no qual se queixa do atraso da autarquia.



Nesse mail, que o CM consultou ontem na autarquia, o gestor afirma que o atraso não permite concluir a venda dos apartamentos e honrar os compromissos com compradores, o que dava prejuízos financeiros e de imagem.



O município diz que o elevado número de obras de reabilitação tem gerado atrasos nos serviços.



A isenção do IMI foi aprovada uma semana após o ministro Mário Centeno ter pedido ao Benfica bilhetes para o jogo com o Porto.